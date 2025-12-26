Sáng sớm 26-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên facebook của nhiều đại lý vé số đã chia sẻ niềm vui với những khách hàng ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục trúng độc đắc 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Giải độc đắc của vé số Tây Ninh được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Phát Tài

Chủ nhân đầu tiên trúng độc đắc 1 vé Tây Ninh đã lộ diện. Ảnh: ĐLVS Ngọc Loan

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng vào chiều 25-12, giải độc đắc (dãy số 879863) và giải an ủi được xác định "ở lại" tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho chủ nhân đầu tiên trúng 1 vé độc đắc và 2 vé an ủi là đại lý vé số Ngọc Loan ở Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh; 13 vé trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện người may mắn đến nhiều đại lý đang kêu gọi đến đổi thưởng.

Tương tự, vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 806057) và giải an ủi được xác định cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh

Thế nhưng, đến sáng nay, chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vé số An Giang vẫn chưa đến đại lý đổi thưởng. Trong khi đó, người trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Dương và đại lý Kim Anh ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Ngày 21-12, giải độc đắc (dãy số 258278) và giải an ủi của vé số Tiền Giang tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc là đại lý vé số Tấn Sỹ 78 ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi vé số An Giang đã tìm ra người trúng thưởng ở Tây Ninh, còn chủ nhân trúng độc đắc vẫn chưa lộ diện. Ảnh: ĐLVS Sương

Đến ngày 24-12, giải độc đắc (dãy số 689327) của vé số Đồng Nai cũng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Tuần trước, giải độc đắc của các đài thuộc xổ số miền Nam đã trúng tại Tây Ninh đến 5 lần. Do giải độc đắc liên tục trúng tại tỉnh Tây Ninh khiến nhiều khách hàng và các đại lý cảm thấy… phát sốt.