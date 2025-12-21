Xổ số miền Nam: Giải độc đắc lập “kỷ lục” ở Vĩnh Long

Chiều 21-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều khách hàng các đại lý vé số ở tỉnh Vĩnh Long đang hy vọng giải độc đắc hôm nay sẽ tiếp tục "nổ" tại tỉnh này để nâng số lần trúng lên 7 lần.

Bởi lẽ, trong tuần qua, giải độc đắc lập kỷ lục số lần trúng tại tỉnh Vĩnh Long đến 6 lần trong 7 ngày.

Giải độc đắc của vé số Hậu Giang ngày 13-12 trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Theo đó, vào ngày 13-12, giải độc đắc (dãy số 766129) của vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều cùng ngày, đã trúng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh.

Đến ngày 16-12, giải độc đắc (dãy số 824535) của vé số Bạc Liêu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bạc Liêu mở thưởng chiều cùng ngày, tiếp tục được đại lý Phước Danh đổi thưởng cho khách hàng.

Ngày 17-12, giải độc đắc (dãy số 746597) của vé số Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ mở thưởng chiều cùng ngày, đã trúng tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng lại là đại lý vé số Phước Danh.

Ngày 18-12, giải độc đắc (dãy số 770983) của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều cùng ngày, được xác định trúng tại Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn cũng là đại lý vé số Phước Danh.

Ngày 19-12, giải độc đắc (dãy số 665848) của vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều cùng ngày, được xác định "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc là tiệm vàng Kim Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long ngày 20-12 đã tìm ra người trúng, còn giải độc đắc vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Đại lý vé số Phước Danh đã đổi thưởng giải đặc biệt 4 lần trong tuần qua. Ảnh: ĐLVS Phước Danh

Đến ngày 20-12, giải độc đắc (dãy số 869516) và giải an ủi của vé số Hậu Giang tiếp tục trúng tuần thứ 2 liên tiếp ở tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên, đến chiều 21-12, chủ nhân may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện. Trong khi 9dó, giải an ủi đã được đại lý vé số Phước Danh đổi thưởng cho khách hàng.