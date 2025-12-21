Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang

Tuần qua, xổ số miền Nam có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc. Tuy nhiên, vẫn còn 56 tỉ đồng của 2 đài chưa lộ diện người trúng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12, giải độc đắc (dãy số 831747) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 363164) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 196484) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 15-12, giải độc đắc (dãy số 548565) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 606708) trúng tại tỉnh An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 989912) vẫn chưa xác định được người trúng.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-12, giải độc đắc (dãy số 824535) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 001628) trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 179987) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 17-12, giải độc đắc (dãy số 746597) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 678482) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 401557) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 18-12, giải độc đắc (dãy số 770983) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 393219) trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 731357) vẫn chưa lộ diện người trúng.

Vé số Vĩnh Long trúng độc đắc và an ủi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 19-12, giải độc đắc (dãy số 665848) "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 021256) trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Chinh Xuân Lộc

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 520685) trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 20-12, giải độc đắc (dãy số 869516) tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 416435) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Hoàng Giang

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 728570) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 20-12, giải độc đắc (dãy số 642511) trúng tại tỉnh An Giang.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Cà Mau và vé số An Giang vẫn chưa lộ diện nơi có người trúng thưởng