Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc có tổng giải thưởng 560 tỉ đồng của xổ số miền Nam tuần qua được xác định trúng tại TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang

Tuần qua, xổ số miền Nam có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc. Tuy nhiên, vẫn còn 56 tỉ đồng của 2 đài chưa lộ diện người trúng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 14-12, giải độc đắc (dãy số 831747) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 363164) trúng tại TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 196484) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 15-12, giải độc đắc (dãy số 548565) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 606708) trúng tại tỉnh An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 989912) vẫn chưa xác định được người trúng.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 16-12, giải độc đắc (dãy số 824535) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 001628) trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 179987) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 17-12, giải độc đắc (dãy số 746597) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 678482) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 401557) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 18-12, giải độc đắc (dãy số 770983) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 393219) trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 731357) vẫn chưa lộ diện người trúng.

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang - Ảnh 2.

Vé số Vĩnh Long trúng độc đắc và an ủi tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tiệm vàng Kim Lan 2

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 19-12, giải độc đắc (dãy số 665848) "ở lại" tỉnh Vĩnh Long.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 021256) trúng tại tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Chinh Xuân Lộc

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 520685) trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 20-12, giải độc đắc (dãy số 869516) tiếp tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 416435) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc ở TPHCM, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Hoàng Giang

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 728570) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 20-12, giải độc đắc (dãy số 642511) trúng tại tỉnh An Giang.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của vé số Cà Mau và vé số An Giang vẫn chưa lộ diện nơi có người trúng thưởng

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Xôn xao giải độc đắc 2 đài cùng trúng tại 1 đại lý

Xổ số miền Nam: Xôn xao giải độc đắc 2 đài cùng trúng tại 1 đại lý

(NLĐO) – Hai giải độc đắc của xổ số miền Nam được xác định “nổ” tại một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tiếp trúng ở phường đông dân nhất nước, dư luận xôn xao

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại phường đông dân nhất nước khiến dư luận xôn xao

Xổ số miền Nam: Nữ nhân viên tiệm vàng ở Vĩnh Long gây “bão” mạng

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại Vĩnh Long, được khách hàng đổi thưởng tại một tiệm vàng ở phường Bình Minh

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Cần Thơ TP HCM tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết kết quả xổ số tỉnh đồng nai XSKT TPHCM xổ số miền nam xổ số hôm nay tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo