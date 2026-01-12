Xổ số miền Nam: Sáng 12-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 84 tỉ đồng

Sáng 12-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý tỏ ra bất ngờ vì giải độc đắc của 3 đài vẫn chưa lộ diện người trúng sau một ngày mở thưởng.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 11-1, giải độc đắc (dãy số 656152) chưa được xác định địa phương nào có người trúng thưởng.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ngọc Diễm

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho một khách hàng trúng an ủi 2 vé là đại lý vé số Ngọc Diễm ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tương tự, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 820025) và giải an ủi cũng chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 757054) và giải an ủi của vé số Đà Lạt vẫn đang "bặt vô âm tín".

Do giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đều chưa lộ diện người trúng nên trên Facebook, rất nhiều đại lý vé số đang kêu gọi chủ nhân may mắn hãy sớm đến đổi thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Tiền Giang được xác định trúng ở TPHCM.

Chiều nay (12-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.