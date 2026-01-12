Xổ số miền Nam: Sáng 12-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 84 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 12-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 84 tỉ đồng

Thu Tâm

(NLĐO) – Chiều nay (12-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau

Sáng 12-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý tỏ ra bất ngờ vì giải độc đắc của 3 đài vẫn chưa lộ diện người trúng sau một ngày mở thưởng.

Xổ số miền Nam: Tìm người trúng độc đắc 84 tỉ Đồng ngày 12 - 1 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 11-1, giải độc đắc (dãy số 656152) chưa được xác định địa phương nào có người trúng thưởng.

Xổ số miền Nam: Tìm người trúng độc đắc 84 tỉ Đồng ngày 12 - 1 - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Ngọc Diễm

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tiền Giang được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng cho một khách hàng trúng an ủi 2 vé là đại lý vé số Ngọc Diễm ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Tương tự, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 820025) và giải an ủi cũng chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 757054) và giải an ủi của vé số Đà Lạt vẫn đang "bặt vô âm tín".

Do giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài đều chưa lộ diện người trúng nên trên Facebook, rất nhiều đại lý vé số đang kêu gọi chủ nhân may mắn hãy sớm đến đổi thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại Đồng Tháp và Tây Ninh. Trong khi đó, giải độc đắc của vé số Tiền Giang được xác định trúng ở TPHCM.

Chiều nay (12-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 10-1, giải độc đắc của 1 đài đã tìm ra người trúng

Xổ số miền Nam: Chiều 10-1, giải độc đắc của 1 đài đã tìm ra người trúng

(NLĐO) – Giải độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra khách hàng may mắn sau một ngày mở thưởng

Xổ số miền Nam: Sáng 10-1, giải độc đắc lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau

(NLĐO) – Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng là TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Chiều 9-1, thêm nhiều người trúng độc đắc ở Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh

(NLĐO) – Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra nhiều người trúng độc đắc tại Đồng Nai, An Giang và Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số XSKT TPHCM Đồng Tháp Cà Mau Đà Lạt xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo