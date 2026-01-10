HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 10-1, giải độc đắc lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng là TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau

Sáng 10-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số liên tục chúc mừng những địa phương có khách hàng may mắn trúng giải độc đắc.

Xổ số miền Nam: Sáng 10-1, giải độc đắc lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 9-1. Ảnh: ĐLVS Lộc Hằng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 333280) của vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 9-1, được xác định trúng tại TPHCM. Tuy nhiên, đến sáng 10-1, chỉ mới có khách hàng trúng giải an ủi đã đến đại lý vé số Thịnh Phát ở xã Củ Chi, TPHCM để đổi thưởng; còn chủ nhân trúng độc đắc 28 tỉ đồng vẫn chưa lộ diện.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương, giải độc đắc (dãy số 461724) của vé số Trà Vinh được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau. 

Đến sáng 10-1, những chủ nhân trúng giải an ủi vé số Trà Vinh đã đến đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) và đại lý vé số Hạnh Minh ở phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) để đổi thưởng; còn người trúng độc đắc 14 vé vẫn chưa tìm thấy.

Trong khi đó, mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Dương và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 147642) của vé số Vĩnh Long tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Sáng 10-1, giải độc đắc lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng độc đắc 5 vé Vĩnh Long là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Vĩnh Long. 9 vé trúng độc đắc còn lại đang được chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú, thông báo tìm người trúng thưởng.

Hôm nay (10-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 4 đài là TPHCM, Long An, Hậu Giang và Bình Phước.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 2 đài trúng ở Cần Thơ, đại lý kêu gọi khách hàng dò vé số

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 2 đài trúng ở Cần Thơ, đại lý kêu gọi khách hàng dò vé số

(NLĐO) - Chiều nay (9-1), xổ số miền Nam sẽ tiếp tục mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương

Xổ số miền Nam: Chiều 8-1, lộ diện thêm thanh niên trúng độc đắc

(NLĐO) – Nam thanh niên ở tỉnh Vĩnh Long nhận toàn bộ tiền mặt sau khi trúng độc đắc xổ số miền Nam.

Xổ số miền Nam: Đại lý đang tìm người trúng độc đắc 23 tờ vé số ở TPHCM

(NLĐO) – Giải độc đắc của 2 đài thuộc xổ số miền Nam gây xôn xao mạng xã hội vì tiếp tục trúng tại TPHCM.

