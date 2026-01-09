Xổ số miền Nam: Chiều 9-1, thêm nhiều người trúng độc đắc ở Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh

Chiều 9-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về những địa phương vừa lộ diện người trúng độc đắc.

Vé số Bình Thuận đã tìm ra người trúng độc đắc 4 tờ. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 232805) của vé số Bình Thuận, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Thuận mở thưởng chiều 8-1, được xác định trúng tại TP Cần Thơ. Nơi bán trúng là đại lý vé số Chấn Nam ở phường Vị Thanh, TP Cần Thơ.

Tuy nhiên, sau một ngày đại lý vé số Chấn Nam thông báo khách hàng đến đổi thưởng thì bất ngờ một người may mắn trúng độc đắc 4 tờ vé số Bình Thuận đã đến đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang để đổi thưởng. Như vậy, vẫn còn 10 tờ vé số Bình Thuận trúng độc đắc chưa tìm ra người trúng.

Tương tự, mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 796976) của vé số Tây Ninh cũng được xác định trúng tại tỉnh Đồng Nai. Đến chiều 9-1, một khách hàng trúng độc đắc 2 tờ đã đến đại lý vé số Minh Tú ở tỉnh Đồng Nai để đổi thưởng; 12 tờ trúng độc đắc còn lại vẫn chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Vé số Tây Ninh trúng độc đắc tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Minh Tú

Cũng trong chiều 9-1, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh thông tin vừa đổi thưởng cho một khách hàng quen trúng độc đắc 1 vé Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng ngày 6-1. "Khách nói quên dò nên giờ mới phát hiện trúng độc đắc" – chị Lan cho biết.