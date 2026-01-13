Xổ số miền Nam: Sáng 13-1, giải độc đắc 28 tỉ đồng tìm ra người trúng ở TPHCM

Sáng 13-1, theo ghi nhận của phóng viên, sau 2 ngày kết quả của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số mới chia sẻ thông tin về chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc vé số của một đài ở miền Tây.

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang đã tìm ra người trúng sau 2 ngày mở thưởng. Ảnh: ĐLVS Phương Trang

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 656152) của vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 11-1, được các đại lý xác định trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng cho một khách hàng may mắn trúng độc đắc 28 tỉ đồng là đại lý vé số Phương Trang ở phường Minh Phụng, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 757054) và giải an ủi của vé số Đà Lạt đến nay vẫn chưa tìm ra người trúng.

Tương tự, vé số Kiên Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang và vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 820025) và giải an ủi cũng chưa tìm ra khách hàng may mắn.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 520288) của vé số Tiền Giang cũng trúng tại TPHCM. Do đó, trên mạng xã hội, rất nhiều đại lý vé số và khách hàng ở TPHCM tỏ ra rất thích thú về thông tin này.

Trong khi đó, tuần trước, giải độc đắc của vé số Kiên Giang (dãy số 600433) trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Đà Lạt (dãy số 209071) trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay (13-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.