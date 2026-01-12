HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Độc đắc trúng liên tục ở Tây Ninh, TPHCM, Vĩnh Long và Cần Thơ

Thu Tâm

(NLĐO) - Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại Tây Ninh 7 lần, TPHCM 5 lần, Vĩnh Long và Cần Thơ 3 lần

Tuần qua, 22 kỳ quay thưởng của xổ số miền Nam đều đã xác định được người trúng giải độc đắc.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 4-1, giải độc đắc (dãy số 600433) trúng tại Đồng Tháp và Tây Ninh.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 520288) trúng tại tỉnh TPHCM.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 209071) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 5-1, giải độc đắc (dãy số 823878) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 247563) trúng tại TPHCM.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 734535) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 6-1, giải độc đắc (dãy số 417304) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 704531) trúng tại Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Tây Ninh , TPHCM , Vĩnh Long và Cần Thơ trúng độc đắc liên tiếp - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Duy

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 905728) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 7-1, giải độc đắc (dãy số 215852) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 329529) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 205933) trúng tại TPHCM và Vĩnh Long.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 8-1, giải độc đắc (dãy số 232805) trúng tại TP Cần Thơ và An Giang Giang.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 796976) trúng tại Đồng Nai.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 238511) trúng tại Cần Thơ.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 9-1, giải độc đắc (dãy số 147642) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 461724) trúng tại An Giang.

Xổ số miền Nam: Tây Ninh , TPHCM , Vĩnh Long và Cần Thơ trúng độc đắc liên tiếp - Ảnh 4.

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trùng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 333280) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 10-1, giải độc đắc (dãy số 295158) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 532887) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 728158) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 10-1, giải độc đắc (dãy số 718609) trúng tại Tây Ninh.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc trúng tại Tây Ninh 7 lần, TPHCM 5 lần, Vĩnh Long và Cần Thơ 3 lần, An Giang 2 lần, Đồng Tháp, Đồng Nai và Cà Mau mỗi nơi 1 lần.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Chiều 10-1, giải độc đắc của 1 đài đã tìm ra người trúng

Xổ số miền Nam: Chiều 10-1, giải độc đắc của 1 đài đã tìm ra người trúng

(NLĐO) – Giải độc đắc của một đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra khách hàng may mắn sau một ngày mở thưởng

Xổ số miền Nam: Sáng 10-1, giải độc đắc lộ diện ở TPHCM, Tây Ninh, Cà Mau

(NLĐO) – Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra nơi có khách hàng trúng thưởng là TPHCM, Tây Ninh và Cà Mau

Xổ số miền Nam: Chiều 9-1, thêm nhiều người trúng độc đắc ở Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh

(NLĐO) – Giải độc đắc của 3 đài thuộc xổ số miền Nam đã tìm ra nhiều người trúng độc đắc tại Đồng Nai, An Giang và Tây Ninh

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Bình Dương Cần Thơ An Giang TP HCM Xổ số kiến thiết kết quả xổ số Đồng Nai TPHCM Đồng Tháp Cà Mau Đà Lạt xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay
