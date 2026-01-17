HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Xổ số miền Nam: Sáng 17-1, đại lý đang tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay (17-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước

Sáng 17-1, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số vẫn chưa tìm ra người trúng giải độc đắc của 2 trong 3 đài.

Xổ số miền Nam ngày 17 - 1: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-1. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 16-1, giải độc đắc (dãy số 962541) chưa xác định nơi có khách hàng trúng thưởng. 

Đến sáng 17-1, chỉ mới có một chủ nhân may mắn trúng 3 vé an ủi đã đến đại lý vé số Tào Mến ở xã Trần Đề, TP Cần Thơ để đổi thưởng 150 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 17 - 1: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số - Ảnh 2.

Giải an ủi của vé số Trà Vinh trúng tại TP Cần Thơ. Ảnh: ĐLVS Tào Mến

Mở thưởng cùng ngày với vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 346307) của vé số Vĩnh Long vẫn chưa lộ diện người trúng. Sau khi có kết quả mở thưởng, chủ nhân trúng an ủi 2 vé đã đến một đại lý vé số ở tỉnh An Giang để đổi thưởng 100 triệu đồng.

Trong khi đó, vé số Bình Dương, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng chiều 16-1, giải độc đắc (dãy số 648308) và giải an ủi đều trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng cho những chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 14 vé và trúng giải an ủi 14 vé là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Do 28 tờ vé số trúng giải độc đắc của 2 đài là Trà Vinh và Vĩnh Long chưa lộ diện người trúng nên nhiều đại lý vé số ở miền Tây đang thông báo trên Facebook của mình để kêu gọi khách hàng may mắn hãy nhanh chóng đến đổi thưởng.

Tuần trước, giải độc đắc (dãy số 147642) của vé số Vĩnh Long trúng tại Tây Ninh; còn giải độc đắc (dãy số 461724) của vé số Trà Vinh trúng tại An Giang.

Xổ số miền Nam ngày 17 - 1: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số - Ảnh 3.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bình Dương đã tìm thấy chủ nhân may mắn ngay sau khi kết quả mở thưởng được công bố. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Xổ số miền Nam ngày 17 - 1: Đại lý tìm người trúng độc đắc 28 tờ vé số - Ảnh 4.

Vé số Long An là 1 trong 4 đài mở thưởng vào chiều 17-1

Hôm nay (17-1), xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.

vé số xổ số XSMN Vĩnh Long TP HCM Xổ số kiến thiết Tây Ninh kết quả xổ số XSKT TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số tỉnh an giang kết quả xổ số hôm nay
