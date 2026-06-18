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Kết quả xổ số

Xổ số miền Nam: Sáng 18-6, lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi

Thu Tâm

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 18-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

Sáng 18-6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở tỉnh An Giang và TP Đồng Nai trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi vé số của 3 đài.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 17-6. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 17-6, giải độc đắc (dãy số 748498) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Trương Phến ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc của vé số Đồng Nai được xác định "ở lại" TP Đồng Nai.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Đồng Nai là đại lý vé số Hải Diệu 2 ở phường Bình Phước, TP Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Đồng Nai cũng trúng tại TP Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hải Trinh và đại lý vé số Thần Tài Bảo Bình ở TP Đồng Nai.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi - Ảnh 2.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi - Ảnh 3.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đồng Nai trúng tại Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Diệu 2, Thần Tài Bảo Bình

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Sóc Trăng, giải an ủi của vé số Cần Thơ cũng được xác định trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hoàng ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam: Lộ diện nơi trúng 2 giải độc đắc và 3 giải an ủi - Ảnh 4.

Giải an ủi của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Hoàng

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 18-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

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