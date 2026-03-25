Xổ số miền Nam: Sáng 25-3, Nhiều người trúng thưởng tại TPHCM, Vĩnh Long và Đồng Nai

Sáng 25-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trên trang Facebook của mình, các đại lý đã chia sẻ thông tin vui về việc nhiều người ở TPHCM, Vĩnh Long và tỉnh Đồng Nai trúng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 2 đài thuộc xổ số miền Nam.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 24-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Bến Tre trúng tại TPHCM và Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thiên Cường, ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 24-3, giải độc đắc (dãy số 830805) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Bến Tre là đại lý vé số Thiên Cường ở phường Tân Uyên, TPHCM. 11 vé Bến Tre trúng độc đắc còn lại chưa xuất hiện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng khách hàng trúng giải an ủi 14 vé Bến Tre là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre, giải độc đắc (dãy số 833041) của vé số Vũng Tàu chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số Vũng Tàu được các đại lý xác định trúng tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu trúng tại TPHCM và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thiên Phát, ĐLVS Minh Tú

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi 9 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Thiên Phát ở phường Tân Phú (TPHCM) và đại lý Minh Tú ở phường Chơn Thành (tỉnh Đồng Nai).

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bến Tre trúng tại tỉnh Đồng Tháp; còn giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh An Giang.

Xổ số miền Nam ngày 25-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

