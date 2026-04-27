Xổ số miền Nam: Sáng 27-4, giải độc đắc xuất hiện ở TPHCM, Vĩnh Long và An Giang

Sáng 27-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM, An Giang và Vĩnh Long trúng giải độc đắc của 3 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 26-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Tiền Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Tú

Theo đó, vé số Tiền Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng chiều 26-4, giải độc đắc (dãy số 624586) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Tiền Giang là đại lý vé số Tú ở xã Hiệp Phước, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 360679) của vé số Kiên Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng trúng tại tỉnh An Giang. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Gia Thịnh, đại lý vé số Minh Hòa và đại lý vé số Ngọc Linh ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vé số An Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng chiều 23-4, giải độc đắc (dãy số 451670) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Tuy nhiên, đến sáng 27-4, chỉ mới có khách hàng đầu tiên trúng duy nhất 1 vé An Giang đã liên hệ với đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long để đổi thưởng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Giải độc đắc của vé số An Giang và giải nhất của vé số Long An trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Đại lý vé số Phú Vinh cũng là nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải nhất 21 vé Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 25-4.

Vé số Cà Mau và TPHCM mở thưởng ngày 27-4. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 27-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.