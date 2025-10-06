Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang, Bến Tre và An Giang

Sáng 6-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, vé số kiến thiết Tiền Giang kỳ vé TGC9 mở thưởng ngày 21-9, có giải đặc biệt (dãy số 096530) trị giá 2 tỉ đồng/vé đã xác định được khách hàng trúng thưởng tại TP HCM.

Còn kỳ vé TGD9, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 28-9, có giải đặc biệt là dãy số 072522, đang xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, từ ngày 16 đến 22-9, công ty đã trả thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Nai.

Riêng kỳ vé K38-T9 mở thưởng ngày 23-9, có giải đặc biệt là dãy số 810611 và kỳ vé K39-T9 mở thưởng ngày 30-9, có giải đặc biệt là dãy số 067576, hiện đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, kỳ vé 9K4 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 25-9 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 107952) là tại TP HCM. Lũy kế số tiền chi trả thưởng từ tháng 1 đến tháng 9-2025 là 2.586.769.700.000 đồng.

Thông tin trúng giải đặc biệt vé số An Giang

Kỳ vé 10K1 mở thưởng ngày 2-10, có giải đặc biệt là dãy số 274618, hiện đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.