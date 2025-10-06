Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang, Bến Tre và An Giang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang, Bến Tre và An Giang

Tin - ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Các Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Bến Tre và An Giang đang tiếp tục xác định được địa phương có khách hàng trúng thưởng vé số giải đặc biệt

Sáng 6-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang, vé số kiến thiết Tiền Giang kỳ vé TGC9 mở thưởng ngày 21-9, có giải đặc biệt (dãy số 096530) trị giá 2 tỉ đồng/vé đã xác định được khách hàng trúng thưởng tại TP HCM.

Còn kỳ vé TGD9, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang mở thưởng ngày 28-9, có giải đặc biệt là dãy số 072522, đang xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, từ ngày 16 đến 22-9, công ty đã trả thưởng cho khách hàng trúng giải đặc biệt tại tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Nai.

Riêng kỳ vé K38-T9 mở thưởng ngày 23-9, có giải đặc biệt là dãy số 810611 và kỳ vé K39-T9 mở thưởng ngày 30-9, có giải đặc biệt là dãy số 067576, hiện đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Trong khi đó, kỳ vé 9K4 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 25-9 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 107952) là tại TP HCM. Lũy kế số tiền chi trả thưởng từ tháng 1 đến tháng 9-2025 là 2.586.769.700.000 đồng.

Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Tiền Giang, Bến Tre và An Giang - Ảnh 1.

Thông tin trúng giải đặc biệt vé số An Giang

Kỳ vé 10K1 mở thưởng ngày 2-10, có giải đặc biệt là dãy số 274618, hiện đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang xác định địa phương có khách hàng trúng thưởng.

Tin liên quan

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

Cà Mau đề xuất giữ nguyên hiện trạng 2 công ty xổ số kiến thiết

(NLĐO) – Hai Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và Cà Mau đóng góp rất lớn vào ngân sách địa phương và hoạt động an sinh xã hội

Một thợ bạc tại TP HCM trúng 11 tờ vé số giải độc đắc

(NLĐO) - Mua vé số nợ tiền mỗi ngày và cuối tuần mới trả một lần, một thợ bạc ở TP HCM trúng giải độc đắc với 11 tờ.

vé số kết quả xổ số tỉnh đồng nai xổ số miền nam giải đặc biệt xổ số Bến Tre tỉnh an giang xổ số An Giang xổ số Tiền Giang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo