Xổ số miền Nam: Thông tin trúng giải đặc biệt vé số Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp

Chiều 5-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Long An, vé số kiến thiết Long An kỳ vé 9K3, mở thưởng ngày 20-9 có giải đặc biệt (dãy số 486362) trị giá 2 tỉ đồng/vé đã xác định khách hàng trúng thưởng tại TP HCM.

Cơ cấu giải thưởng của vé số Long An

Còn kỳ vé 9K4, do Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 27-9 có giải đặc biệt (dãy số 352895) trúng thưởng tại tỉnh Vĩnh Long.

Riêng kỳ vé 10K1, mở thưởng ngày 4-10 thì Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Long An đang xác định khách hàng ở địa ohương nào trúng giải đặc biệt với dãy số 213235.

Đối với Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Tây Ninh, kỳ vé 9K4 mở thưởng ngày 25-9, có giải đặc biệt (dãy số 068430) trúng thưởng tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Còn kỳ vé 10K1, mở thưởng ngày 2-10 đang xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt với dãy số 262355.

Trong khi đó, kỳ vé T39 do Công ty TNHH MTX Xổ số kiến thiết Đồng Tháp mở thưởng ngày 29-9 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 570026) là tại TP Cần Thơ.