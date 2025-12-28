Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh liên tục có người trúng độc đắc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh liên tục có người trúng độc đắc

Thu Tâm

(NLĐO) – Tuần qua, giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại Tây Ninh 6 lần, TPHCM 5 lần, Cần Thơ và Đồng Tháp 3 lần

Tuần qua, xổ số miền Nam tiếp tục có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc. Tuy nhiên, có 1 kỳ vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng độc đắc 28 tỉ đồng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 21-12, giải độc đắc (dãy số 717469) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 258278) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 098985) đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 22-12, giải độc đắc (dãy số 548565) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 41409) trúng tại tỉnh An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 337999) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 23-12, giải độc đắc (dãy số 716812) trúng tại tỉnh Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 592361) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 267673) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 24-12, giải độc đắc (dãy số 667789) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 689327) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc tại TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 349114) trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 25-12, giải độc đắc (dãy số 195579) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 879863) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 806057) cũng "nổ" tại Tây Ninh.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 26-12, giải độc đắc (dãy số 808138) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 240813) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 268832) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 651783) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 361680) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 030566) trúng tại Vĩnh Long.

Xổ số miền Nam: Nhiều người trúng độc đắc tại TPHCM, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp - Ảnh 3.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Tâm

Vé số Long An mở thưởng chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 152880) trúng tại TP Cần Thơ.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của của các đài thuộc xổ số miền Nam trúng tại Tây Ninh 6 lần, TPHCM 5 lần, Cần Thơ và Đồng Tháp 3 lần.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Ngọc Trinh gây “bão” mạng xã hội

Xổ số miền Nam: Đại lý vé số Ngọc Trinh gây “bão” mạng xã hội

(NLĐO) – Giải độc đắc và giải an ủi của xổ số miền Nam được xác định trúng tại đại lý vé số Ngọc Trinh ở tỉnh Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Nhiều đại lý đang tìm người trúng giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài

(NLĐO) – Giải độc đắc 84 tỉ đồng của 3 đài thuộc xổ số miền Nam vẫn chưa lộ diện người trúng thưởng sau 1 ngày có kết quả

Xổ số miền Nam: Chiều 26-12, thêm một khách hàng trúng độc đắc ở Vĩnh Long

(NLĐO) – Giải độc đắc của nhiều đài thuộc xổ số miền Nam liên tục trúng tại một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

tỉnh Tây Ninh vé số xổ số XSMN Vĩnh Long Cần Thơ An Giang TP HCM Xổ số kiến thiết Tây Ninh kết quả xổ số XSKT TPHCM Đồng Tháp Cà Mau xổ số miền nam xổ số hôm nay trúng số kết quả xổ số hôm nay trúng độc đắc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo