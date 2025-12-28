Xổ số miền Nam: TPHCM và Tây Ninh liên tục có người trúng độc đắc

Tuần qua, xổ số miền Nam tiếp tục có 22 kỳ vé mở thưởng với tổng cộng 616 tỉ đồng giải độc đắc. Tuy nhiên, có 1 kỳ vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng độc đắc 28 tỉ đồng.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 21-12, giải độc đắc (dãy số 717469) trúng tại TPHCM.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 258278) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 098985) đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 22-12, giải độc đắc (dãy số 548565) trúng tại TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 41409) trúng tại tỉnh An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 337999) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 23-12, giải độc đắc (dãy số 716812) trúng tại tỉnh Cà Mau.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 592361) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 267673) trúng tại TPHCM.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 24-12, giải độc đắc (dãy số 667789) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 689327) trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 349114) trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 25-12, giải độc đắc (dãy số 195579) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 879863) "ở lại" Tây Ninh.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 806057) cũng "nổ" tại Tây Ninh.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 26-12, giải độc đắc (dãy số 808138) trúng tại An Giang.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 240813) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 268832) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 651783) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 361680) trúng tại TPHCM.

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 030566) trúng tại Vĩnh Long.

Giải độc đắc của vé số Bình Phước trúng tại Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Nguyễn Tâm

Vé số Long An mở thưởng chiều 27-12, giải độc đắc (dãy số 152880) trúng tại TP Cần Thơ.

Như vậy, tuần qua, giải độc đắc của của các đài thuộc xổ số miền Nam trúng tại Tây Ninh 6 lần, TPHCM 5 lần, Cần Thơ và Đồng Tháp 3 lần.