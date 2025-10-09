HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Giải đặc biệt “nổ” ở Đồng Nai, Vĩnh Long và Cần Thơ

Tin - ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Các Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp đang tiếp tục xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt

Chiều 9-10, tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh cho biết giải đặc biệt (dãy số 262355 ) kỳ vé 10K1, mở thưởng ngày 2-10 đã xác định được khách hàng trúng thưởng tại phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Xổ số miền Nam: Khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt ở Đồng Nai , Vĩnh Long , Cần Thơ - Ảnh 1.

Mẫu vé số Long An

Đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, từ ngày 26-9 đến 2-10, số tiền chi trả thưởng cho vé số trúng giải là 63.871.900.000 đồng. Trong đó, địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt là TP Cần Thơ.

Riêng kỳ vé T40, mở thưởng ngày 6-10, có giải đặc biệt là dãy số 031115 đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, kỳ vé 9K4 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng ngày 27-9 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 352894) là tại tỉnh Vĩnh Long.

Đối với giải đặc biệt (dãy số 213235) của kỳ vé 10K1 mở thưởng ngày 4-10, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An đang xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Ngày 9-10, kết quả xổ số kiến thiết miền Nam đã công bố giải đặc biệt đối với vé số Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Theo đó, vé số Tây Ninh có giải đặc biệt là dãy số 118795; dãy số đặc biệt của vé số An Giang là 042293 và vé số Bình Thuận có dãy số trúng đặc biệt là 734059.

vé số Cần Thơ An Giang Bình Thuận kết quả xổ số tỉnh đồng nai xổ số miền nam giải đặc biệt đồng tháp kết quả xổ số miền nam
