Xổ số miền Nam: Khách hàng ở Cần Thơ, Đồng Tháp và TP HCM trúng giải đặc biệt

Chiều 10-10, theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre, từ ngày 30-9 đến 6-10, công ty đã chi trả thưởng với tổng số tiền là 51.108.300.000 đồng đối với 157.017 vé số trúng thưởng. Trong đó, giải đặc biệt được xác định khách hàng trúng thưởng tại TP Cần Thơ.

Thông tin trúng thưởng vé số Bến Tre

Vé số kiến thiết Bến Tre kỳ vé K40-T10 mở thưởng ngày 7-10, có giải đặc biệt là dãy số 973204, đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Trong khi đó, kỳ vé 10K1 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang mở thưởng ngày 2-10 đã xác định địa phương có khách hàng trúng giải đặc biệt (dãy số 274618) là tại tỉnh Đồng Tháp. Lũy kế mà Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang chi thưởng từ tháng 1 đến nay là 2.565.335.600.000 đồng

Kỳ vé 10K2, mở thưởng ngày 9-10, có giải đặc biệt là dãy số 042293, đang được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang xác định địa phương có khách hàng may mắn trúng thưởng.

Khách hàng ở tỉnh Đồng Tháp được xác định trúng thưởng giải đặc biệt vé số An Giang

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM, kỳ vé 9E2, mở thưởng ngày 29-9, khách hàng ở xã Bình Mỹ và xã Phú Hòa Đông, TP HCM may mắn trúng giải đặc biệt với dãy số 481776.