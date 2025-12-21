Xổ số miền Nam: Xôn xao giải độc đắc 2 đài cùng trúng tại 1 đại lý

Sáng 21-12, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã bàn tán xôn xao và liên tục chia sẻ thông tin về việc một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh bán trúng độc đắc 2 đài của xổ số miền Nam trong cùng một ngày.

Chị Phương Lan chia sẻ những vé trúng độc đắc vừa đổi thưởng cho khách hàng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 416435) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 20-12, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng độc đắc vé số TPHCM là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Trong đêm 20-12, đại lý này đã đổi thưởng 28 tỉ đồng cho chủ nhân may mắn trúng 14 vé độc đắc.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 728570) của vé số Bình Phước cũng "nổ" tại đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Tuy nhiên, do chủ nhân trúng độc đắc 14 tờ vé số Bình Phước vẫn chưa đến đổi thưởng nên chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú – đã chia sẻ lên facebook của mình rằng: "Qua nay bận đổi đổi đặc biệt TPHCM mà chưa xem đài Bình Phước. Vé nhà tui bán ra trúng đặc biệt Bình Phước luôn mà tới giờ khách chưa liên hệ đổi là sao ta? Nhanh nhanh khách ơi. Em đưa lộc ăn Tết sớm".

Dòng chia sẻ của chị Phương Lan đã nhận về gần 1.000 lượt thích và gần 200 bình luận. Trong đó, bên cạnh việc chúc mừng đại lý và chủ nhân may mắn, nhiều người còn liên tục "xin vía trúng độc đắc chiều nay".

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.