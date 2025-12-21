HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xổ số miền Nam: Xôn xao giải độc đắc 2 đài cùng trúng tại 1 đại lý

Thu Tâm

(NLĐO) – Hai giải độc đắc của xổ số miền Nam được xác định “nổ” tại một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh

Sáng 21-12, trên mạng xã hội, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã bàn tán xôn xao và liên tục chia sẻ thông tin về việc một đại lý vé số ở tỉnh Tây Ninh bán trúng độc đắc 2 đài của xổ số miền Nam trong cùng một ngày.

Xổ số miền Nam: Giải độc đắc 2 đài trúng tại 1 đại lý ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Chị Phương Lan chia sẻ những vé trúng độc đắc vừa đổi thưởng cho khách hàng

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 416435) của vé số TPHCM, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TPHCM mở thưởng chiều 20-12, được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng độc đắc vé số TPHCM là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. Trong đêm 20-12, đại lý này đã đổi thưởng 28 tỉ đồng cho chủ nhân may mắn trúng 14 vé độc đắc.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 728570) của vé số Bình Phước cũng "nổ" tại đại lý vé số Lan Hùng Tú.

Tuy nhiên, do chủ nhân trúng độc đắc 14 tờ vé số Bình Phước vẫn chưa đến đổi thưởng nên chị Hà Tô Phương Lan – chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú – đã chia sẻ lên facebook của mình rằng: "Qua nay bận đổi đổi đặc biệt TPHCM mà chưa xem đài Bình Phước. Vé nhà tui bán ra trúng đặc biệt Bình Phước luôn mà tới giờ khách chưa liên hệ đổi là sao ta? Nhanh nhanh khách ơi. Em đưa lộc ăn Tết sớm".

Dòng chia sẻ của chị Phương Lan đã nhận về gần 1.000 lượt thích và gần 200 bình luận. Trong đó, bên cạnh việc chúc mừng đại lý và chủ nhân may mắn, nhiều người còn liên tục "xin vía trúng độc đắc chiều nay".

Chiều nay, xổ số miền Nam sẽ mở thưởng đối với vé số Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Xổ số miền Nam: Nữ nhân viên tiệm vàng ở Vĩnh Long gây “bão” mạng

Xổ số miền Nam: Nữ nhân viên tiệm vàng ở Vĩnh Long gây “bão” mạng

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại Vĩnh Long, được khách hàng đổi thưởng tại một tiệm vàng ở phường Bình Minh

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tục “về” Vĩnh Long, đại lý đếm tiền đổi thưởng mỏi tay

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam trúng tại tỉnh Vĩnh Long 4 lần trong 5 ngày đã gây "bão" mạng xã hội

Giải độc đắc xổ số miền Nam "nổ" liên tục ở một nơi gây xôn xao mạng xã hội

Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình trên cả nước; tai nạn máy bay thảm khốc, 7 người thiệt mạng… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

