Kinh tế

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tiếp trúng ở phường đông dân nhất nước, dư luận xôn xao

Thu Tâm

(NLĐO) – Giải độc đắc của xổ số miền Nam tiếp tục trúng tại phường đông dân nhất nước khiến dư luận xôn xao

Chiều 20-12, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, nhiều đại lý vé số và khách hàng đã liên tục chúc mừng những chủ nhân may mắn trúng độc đắc tại phường đông dân nhất nước.

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tiếp tại phường đông dân nhất nước gây xôn xao - Ảnh 1.

Xổ số miền Nam: Độc đắc liên tiếp tại phường đông dân nhất nước gây xôn xao - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Trà vinh trúng 2 tuần liên tiếp tại phường Rạch Giá. Ảnh: ĐLVS Triều Phát

Theo đó, giải độc đắc (dãy số 021256) của vé số Trà Vinh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Trà Vinh mở thưởng chiều 19-12, được xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc 7 vé đầu tiên là đại lý vé số Triều Phát ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Đúng một tuần trước đó, giải độc đắc (dãy số 608893) của vé số Trà Vinh cũng "nổ" tại đại lý vé số Triều Phát.

Ngày 30-11, đại lý vé số Triều Phát cũng đã đổi thưởng cho khách hàng may mắn trúng độc đắc (dãy số 133228) vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 26-11.

Sau khi các đại lý vé số chia sẻ thông tin độc đắc của vé số Trà Vinh liên tục trúng 2 tuần liên tiếp tại phường Rạch Giá – phường đông dân nhất nước – hàng ngàn người đã vào chúc mừng và chia sẻ.

Trong đó, bên cạnh việc "xin vía trúng độc đắc", nhiều người còn cho rằng "phường đông dân nhất nước nên độc đắc trúng hoài là phải rồi".

Được xem là phường đông dân nhất cả nước vì phường Rạch Giá được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Lạc, Vĩnh Hiệp, An Hoà, An Bình, Rạch Sỏi và Vĩnh Lợi của TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (cũ).

Sau sáp nhập, phường Rạch Giá có dân số khoảng 250.661 người, xếp trên phường đông dân thứ 2 là phường Dĩ An (TPHCM) có dân số khoảng 227.817 người.

    Thông báo