Xổ số Vietlott có vé Mega 6/45 trúng giải Jackpot hơn 79,1 tỉ đồng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 10-4, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá hơn 79,1 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 07-08-10-16-28-35.

Nhiều chủ điểm bán vé Vietlott cho hay sau khi giá trị giải Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 vượt qua 70 tỉ đồng, sức mua đã tăng lên. Các kênh bán hàng của Vietlott phát hành số lượng vé rất lớn.

Thế nên, xác suất có vé trúng giải Jackpot là rất cao. Kết quả, thị trường xổ số đã có vé trúng giải này .

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng vào ngày 9-4, thị trường ghi nhận 1 tờ vé số Power 6/55 do Vietlott phát hành trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 4,6 tỉ đồng.