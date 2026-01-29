Xóa thế "ốc đảo", Cần Giờ hướng tới điểm kết nối chiến lược của TPHCM

Cần Giờ đang có cơ hội rất lớn để chuyển từ vị thế "khu vực khó tiếp cận" sang cực tăng trưởng mới của TPHCM nhờ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông đa chiều.

Đây là ý kiến được các chuyên gia, doanh nghiệp đưa ra tại Hội thảo "Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM" do Sở Du lịch TPHCM và Báo Tuổi Trẻ tổ chức vào ngày 29-1.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết gần đây, việc kết nối giao thông đến Cần Giờ đang được chính quyền TPHCM đầu tư mạnh mẽ và được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn cả trong và ngoài nước.

Một loạt dự án quy mô và mang tính động lực, đột phá như đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, dự án cầu Cần Giờ, dự án cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Cùng với đường bộ, các tuyến đường thủy Bến Bạch Đằng - Cần Giờ - Vũng Tàu cũng đang được khôi phục với các sản phẩm du lịch đường thủy độc đáo.

"Đây chính là nền tảng để Cần Giờ chuyển mình từ một "ốc đảo sinh thái" thành một điểm đến du lịch cao cấp, góp phần giãn mật độ du khách khỏi trung tâm thành phố, thúc đẩy phân bố lại không gian phát triển du lịch theo hướng cân bằng và bền vững. Cần Giờ đang có cơ hội rất lớn để chuyển từ vị thế "khu vực khó tiếp cận" sang cực tăng trưởng mới của TPHCM nhờ sự phát triển đồng bộ của hạ tầng giao thông đa chiều" – ông Bình nói.

Đại biểu lắng nghe giới thiệu bản đồ số về khu vực Cần Giờ - Ảnh: HỮU HẠNH

Theo bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Vinpearl, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ, triển khai đồng bộ không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn đặt Cần Giờ vào đúng quỹ đạo phát triển. Nơi đây đang có cơ hội trở thành trung tâm kinh tế - du lịch phía Đông Nam TPHCM, cực tăng trưởng du lịch mới của thành phố.

Trong bức tranh này, Vinhomes Green Paradise được thiết kế để trở thành một siêu đô thị điểm nhấn lớn nhất TP HCM, đồng thời là siêu điểm đến độc nhất tại Việt Nam và khu vực. Siêu đô thị này được Vingroup khởi công tháng 4-2025, với hàng loạt các hạng mục được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, đóng vai trò động lực trực tiếp đưa Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế, kỳ vọng thu hút khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), cho rằng một điểm đến đẳng cấp quốc tế hình thành khi ba yếu tố hội tụ: Hạ tầng kết nối chiến lược, hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và bản sắc sản phẩm khác biệt. Vì vậy, cần có cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực vận hành quốc tế, bảo đảm dịch vụ đạt chuẩn ngay từ giai đoạn đầu.

Du khách tham quan nghề muối ở Thiềng Liềng (Cần Giờ)

TPHCM cần ban hành khung quy hoạch dịch vụ du lịch tổng thể cho Cần Giờ, xác định rõ các phân khu chức năng: Vui chơi - giải trí sinh thái, nghỉ dưỡng, kinh tế đêm, dịch vụ cộng đồng. Áp dụng bộ tiêu chuẩn dịch vụ du lịch xanh làm điều kiện bắt buộc cho các dự án đầu tư, bảo đảm chất lượng đồng bộ ngay từ đầu.

"Để Cần Giờ thực sự trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, cần chuyển tư duy từ "khai thác tài nguyên" sang "thiết kế hệ sinh thái sản phẩm có cấu trúc". Sản phẩm không chỉ là tour hay dịch vụ đơn lẻ, mà phải được tổ chức thành các dòng sản phẩm chủ lực có bản sắc rõ ràng và khả năng cạnh tranh quốc tế" – ông Võ Anh Tài nói.