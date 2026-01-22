HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM: Đẩy nhanh dự án đường vượt biển Cần Giờ đi Vũng Tàu

QUỐC ANH

(NLĐO) - UBND TPHCM chỉ đạo khẩn trương triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về dự án xây dựng đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh vừa ký văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 242-KL/TU ngày 31-12-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương thực hiện dự án xây dựng đường vượt biển kết nối TPHCM (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Bảo đảm tiến độ

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ theo kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; kịp thời tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

TPHCM: Đẩy nhanh dự án đường vượt biển Cần Giờ đi Vũng Tàu - Ảnh 1.

TPHCM xây đường vượt biển kết nối Cần Giờ và Vũng Tàu.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ theo kết luận chỉ đạo. Đồng thời, làm đầu mối chủ động theo dõi, đôn đốc các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện.

Trước đó, ngày 7-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án, đồng thời chấp thuận điều chỉnh các quy hoạch liên quan, tạo cơ sở pháp lý để triển khai trong thời gian tới.

Mới đây, UBND TPHCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), triển khai theo phương thức đối tác công tư.

Đi Vũng Tàu chỉ 10 phút

Theo đề xuất, dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu (cũ) sẽ xuất phát từ đường Biển Đông 2, thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ và kết thúc tại đường 30/4, phường Tam Thắng, TPHCM.

TPHCM: Đẩy nhanh dự án đường vượt biển Cần Giờ đi Vũng Tàu - Ảnh 2.

Phương án thiết kế tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TPHCM).

Dự án có tổng chiều dài hơn 14 km, trong đó phần cầu vượt biển gần 11 km, còn lại là hơn 3 km hầm. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị ven biển, quy mô 6 làn xe cơ giới, tốc độ khai thác 80 km/giờ, kèm hệ thống chiếu sáng, thoát nước và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Đây là tuyến giao thông trực tiếp đầu tiên nối Cần Giờ với Vũng Tàu cũ, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, từ khoảng 1,5 - 2 giờ xuống chỉ còn khoảng 10 phút.

TPHCM: Đẩy nhanh dự án đường vượt biển Cần Giờ đi Vũng Tàu - Ảnh 3.

Điểm xuất phát và điểm kết thúc tuyến đường vượt biển (ẢNH: SỞ XÂY DỰNG TPHCM).

Để triển khai dự án, tổng nhu cầu sử dụng đất và mặt nước biển ước khoảng 137,5 ha. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do TPHCM tổ chức thực hiện, trong khi nhà đầu tư chịu trách nhiệm bố trí toàn bộ nguồn vốn xây dựng.

Dự án dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2029. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 104.410 tỉ đồng (bao gồm chi phí lãi vay).

