Thời sự

Xóa thuế khoán, chuyển sang thuế kê khai: Gỡ lúng túng cho tiểu thương trước "giờ G"

PHAN ANH

(NLĐO)- Từ ngày 1-1-2026, hộ kinh doanh sẽ chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế kê khai, UBND phường Bến Thành đã kịp thời đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ

Ngày 24-12, UBND phường Bến Thành, TPHCM tổ chức hội nghị "Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai" trên địa bàn.

Không gây khó khăn, không gây áp lực

Từ ngày 1-1-2026, hộ kinh doanh trên cả nước sẽ chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế kê khai. Thay vì nộp thuế theo mức ấn định như trước, hộ kinh doanh phải kê khai doanh thu thực tế để làm căn cứ tính thuế, phù hợp với quy mô và hình thức hoạt động.

Xóa thuế khoán sang thuế kê khai: Tiểu thương lúng túng trước "giờ G" - Ảnh 1.

UBND phường Bến Thành đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thành Phát cho biết chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang phương pháp kê khai là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước và ngành thuế.

Xóa thuế khoán sang thuế kê khai: Tiểu thương lúng túng trước "giờ G" - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thành Phát phát biểu tại hội nghị

Phường Bến Thành - địa bàn trung tâm, có mật độ hộ kinh doanh cao, đa dạng ngành nghề, lĩnh vực - việc triển khai hiệu quả chủ trương này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế mà còn tạo điều kiện để các hộ kinh doanh phát triển bền vững, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập.

"Đồng hành - hỗ trợ - hướng dẫn, không gây khó khăn, không tạo áp lực mà tập trung tuyên truyền, giải thích rõ ràng, cụ thể để các hộ kinh doanh hiểu đúng, hiểu đủ và tự giác thực hiện theo quy định của pháp luật" - Phó Chủ tịch UBND phường Bến Thành khẳng định quan điểm của chính quyền.

Doanh thu dưới 500 triệu/năm không phải sử dụng phần mềm

Tại hội nghị, các hộ kinh doanh tại chợ Bến Thành, Nguyễn Thái Bình và Dân Sinh đã bày tỏ sự lúng túng trước quy định chuyển từ thuế khoán sang thuế kê khai áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Xóa thuế khoán sang thuế kê khai: Tiểu thương lúng túng trước "giờ G" - Ảnh 3.

Tiểu thương nêu câu hỏi tại hội nghị

Nhiều hộ thuê thêm sạp liền kề để kinh doanh nhưng không rõ phải kê khai cho sạp đứng tên hay cả sạp đi thuê, nhất là khi chủ sạp không hỗ trợ giấy tờ. 

Tiểu thương cũng lúng túng trong việc xác định doanh thu trên hay dưới 500 triệu đồng/năm…

Xóa thuế khoán sang thuế kê khai: Tiểu thương lúng túng trước "giờ G" - Ảnh 4.

Đại diện phường trả lời thắc mắc của tiểu thương

Đại diện cơ quan thuế, phường Bến Thành đã giải đáp đầy đủ các vấn đề tiểu thương đặt ra. 

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bến Thành cho biết hiện nay chợ Bến Thành cấp giấy phép đối với chủ sạp có hợp đồng sử dụng sạp với Ban quản lý chợ.

Trường hợp đi thuê sạp, không được đứng tên đăng ký kinh doanh thì không được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp kinh doanh. Do đó, khi người cho thuê sạp không hỗ trợ, người trực tiếp kinh doanh sẽ gặp vướng mắc.

Ông Lê Thanh Tuấn đề nghị Ban quản lý chợ xem xét, tư vấn thêm về giải pháp cho các hộ kinh doanh đang đi thuê sạp như trên. Phòng sẽ tiếp thu, trao đổi thuế, làm việc Ban quản lý các chợ để tổng hợp vướng mắc tiểu thương và cơ sở kinh doanh gặp phải, sớm có thông tin triển khai.

Theo đại diện cơ quan thuế, với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm, không bắt buộc sử dụng phần mềm hay kê khai hằng ngày, mà chỉ kê khai định kỳ 2 lần/năm.

