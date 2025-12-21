HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phường Bến Thành tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế

Huỳnh Như

(NLĐO) - Hơn 1.000 vận động viên sải bước tại Giải đi bộ “Vì người nghèo” phường Bến Thành, TPHCM, gây quỹ hơn 900 triệu đồng chăm lo an sinh xã hội

Tại TPHCM sáng 21-12, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể phường tổ chức Giải đi bộ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” lần thứ I – năm 2025.

Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 1.
Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 2.

Các vận động viên có mặt từ rất sớm, hào hứng khởi động, sẵn sàng sải bước tại Giải đi bộ “Vì người nghèo” lần thứ I – năm 2025

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị – xã hội phường Bến Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Giải đi bộ thu hút hơn 1.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân trên địa bàn tham gia. Không chỉ tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe, chương trình còn lan tỏa thông điệp “Mỗi bước chân – Một tấm lòng”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 3.

Bà Phạm Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phạm Thị Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bến Thành, cho biết giải đi bộ là dịp kết nối các tầng lớp nhân dân trong hoạt động nhân ái, góp phần huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người yếu thế. 

Mỗi bước đi của các vận động viên không chỉ mang ý nghĩa vận động thể chất, mà còn là lời kêu gọi chung tay vì an sinh xã hội.

Mỗi sự đồng hành của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân đều góp phần thiết thực hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn.

“Thông qua giải đi bộ lần này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường mong muốn tiếp tục khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cùng chung tay xây dựng phường Bến Thành văn minh, hiện đại và nghĩa tình” – bà Phạm Thị Ngọc Minh nhấn mạnh.

Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 4.
Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 5.

Các cá nhân, tập thể và doanh nghiệp quyên góp, chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” phường Bến Thành với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng

Tại chương trình, ban tổ chức đã tiếp nhận bảng tượng trưng và các khoản ủng hộ trực tiếp từ cá nhân, tập thể và doanh nghiệp với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng, dành cho công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 6.
Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 7.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Thành, phất cờ ra hiệu lệnh xuất phát Giải đi bộ “Vì người nghèo” năm 2025

Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 8.
Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 9.

Các vận động viên tham gia hành trình đi bộ qua các tuyến đường trung tâm Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Phạm Ngũ Lão...

Phường Bến Thành, TP HCM tổ chức giải đi bộ gây quỹ chăm lo người yếu thế - Ảnh 10.

Chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Chợ Bến Thành

Lãnh đạo phường Bến Thành cho biết thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đa dạng hóa hình thức vận động nguồn lực xã hội hóa, kịp thời hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Tin liên quan

TPHCM: Phường Đức Nhuận tổ chức đi bộ, gây quỹ chăm lo cho người khó khăn

TPHCM: Phường Đức Nhuận tổ chức đi bộ, gây quỹ chăm lo cho người khó khăn

(NLĐO)- Tại chương trình, phường Đức Nhuận nhận hơn 3,9 tỉ đồng từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để chăm lo cho người khó khăn

TPHCM: Hơn 3.000 người dân phường Đông Hưng Thuận đi bộ gây quỹ

(NLĐO) - Hơn 3000 người dân phường Đông Hưng Thuận đã tham gia đi bộ gây quỹ an sinh, ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh"

(NLĐO)- Hơn 100 đại biểu đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" vượt gần 3 km đường núi dốc để lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường và phát triển bền vững

chợ Bến Thành Quỹ "Vì người nghèo" an sinh xã hội phường bến thành giải đi bộ
