Hành khách vật vờ dưới nắng vì xe khách hỏng, người nhà cầu cứu trên Facebook

Chiều 23-2, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP Huế đã tiếp cận, làm việc với tài xế và hỗ trợ những vật dụng cần thiết cho đoàn khách 40 người đi trên xe khách bị hư hỏng dọc đường, phải dừng đợi giữa trời nắng nóng nhiều giờ.

CSGT trạm Phú Lộc đã có mặt để hỗ trợ bánh, nước ngọt cho hành khách khi xe được kéo về gara sửa chữa.

Trưa cùng ngày, trên mạng xã hội, tài khoản Facebook Thu Thảo đã đăng thông tin nói rõ tình trạng người thân và hành khách trên chuyến xe khách BKS 50F-018.xx bị hư hỏng nằm chờ ở đường dẫn phía Nam vào hầm Phước Tượng, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế và kèm lời "cầu cứu".

"Mọi người ơi, làm ơn cứu người nhà em và 40 hành khách trên xe khách với ạ. Em đang ở nhà mà lòng như lửa đốt. Người thân em gọi điện về khóc vì mệt mỏi và sợ hãi" - người này viết trên mạng xã hội Facebook.

Theo phản ánh, xe khách này liên tục gặp sự cố hỏng bánh và phải dừng lại sửa chữa ở khu vực này. "Đau lòng hơn khi hành khách lo cho tính mạng, yêu cầu được đổi xe an toàn thì tài xế quát tháo, thách thức và bỏ đi mặc cho mọi người đói khát, lang thang giữa đường vắng. Từ tối qua đến giờ mọi người chỉ ăn cầm cự đồ mang theo, họ liên tục nói cứ chờ đi" - người này viết. Kết thúc bài đăng, người này viết: "Ai đi ngang thấy xe cho em xin chút thông tin tình hình với ạ".

Trạm CSGT Phú Lộc đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để kiểm tra và làm việc với các bên liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, xe này đã được đưa về gara gần đó. Theo đó, chiếc xe khách này bị hỏng hóc khoảng 11 giờ 25 phút ngày 23-2 ở khu vực phía Nam đường dẫn vào hầm Phước Tượng. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, xe được đưa về gara sửa chữa ở gần đó.

Trạm CSGT Phú Lộc đã hỗ trợ nước suối, bánh ngọt cho các hành khách trong thời gian đợi chờ sửa xe. Yêu cầu phía nhà xe khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo hành trình cho người dân. Đồng thời để lại số điện thoại để hành khách liên hệ khi cần phản ánh nhằm kịp thời can thiệp.