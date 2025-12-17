Xôn xao cô giáo ở Đồng Nai phát trực tiếp "học sinh đang làm bài" với hàng ngàn người xem

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xôn xao cô giáo ở Đồng Nai phát trực tiếp "học sinh đang làm bài" với hàng ngàn người xem

Uyên Châu

(NLĐO)- Trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin nữ giáo viên ở Đồng Nai đã phát trực tiếp giờ làm bài thi của học sinh với hàng ngàn người xem.

Trong bình luận dưới livetream trực tiếp, nhiều người có lời lẽ đùa giỡn đối với học sinh có mặt trong khung hình. Nhiều người cho rằng, cô giáo đang xâm phạm quy chế thi và quyền riêng tư của học sinh.

Xôn xao cô giáo ở Đồng Nai phát trực tiếp học sinh làm bài thi với hàng ngàn người xem - Ảnh 1.

Sự việc được phát trực tiếp trên mạng xã hội với gần 4.000 người xem

Nói về sự việc, ông Vũ Văn Đố, Hiệu trưởng Trường THPT Kiệm Tân (xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) xác nhận giáo viên livestream học sinh nói trên là cô O.-nữ giáo viên của trường.

Theo ông Đố, sự việc xảy ra khi các em học sinh đang làm bài tập. Hiện nhà trường đang làm việc với nữ giáo viên để làm rõ sự việc. Khi có kết quả sự việc sẽ thông tin sau.

Hiện nay, nhiều trường THPT có quy định đối với giáo viên:

- Không được sử dụng điện thoại nhằm mục đích giải trí cá nhân trong các tiết dạy trên lớp.

- Được phép sử dụng điện thoại để nghe các cuộc gọi cần thiết, chụp ảnh, quay clip hoặc trình chiếu những nội dung cần thiết liên quan đến quá trình giảng dạy.


Tin liên quan

Sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ, có bị phạt nguội?

Sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ, có bị phạt nguội?

(NLĐO) - Bạn đọc Nguyễn Văn Tân, TP HCM, hỏi: Theo quy định của pháp luật, việc sử dụng điện thoại khi dừng đèn đỏ có bị phạt nguội?

Những hình ảnh khác lạ ở ngôi trường không sử dụng điện thoại tại TP HCM

(NLĐO) - Năm học 2024- 2025 là năm thứ 2 liên tiếp Trường THPT Trường Chinh (quận 12) không cho học sinh sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường.

Văn hóa sử dụng điện thoại

Mới đây, khi đi đám tang một thầy giáo cũ ở một khu dân cư ven thành phố, tôi thấy trong khi tất cả các thành viên trong gia quyến, khách trong khán phòng đang trang nghiêm làm lễ mặc niệm, chuẩn bị tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, bỗng dưng một hồi chuông điện thoại với tiếng reo rất to vang lên.

mạng xã hội tỉnh đồng nai quy chế thi nữ giáo viên sử dụng điện thoại quyền riêng tư livetream
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo