Xôn xao "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", hai vợ chồng ở Gia Lai nói gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xôn xao "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", hai vợ chồng ở Gia Lai nói gì?

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Bị tai nạn giao thông bất tỉnh và may mắn thoát chết, hai vợ chồng ở Gia Lai tổ chức "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", thu hút sự quan tâm của dư luận

Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Gia Lai xôn xao trước tấm thiệp mời dự "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về" của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hào (SN 1983) - chị Nguyễn Thị Thu (SN 1984), trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo nội dung thiệp mời, lễ cúng sẽ diễn ra chiều 30-4, tại nhà riêng của vợ chồng anh Hào ở phường Hội Phú.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Hào cho biết vợ chồng anh là tiểu thương buôn bán tại chợ Trà Bá, phường Hội Phú. Cứ khoảng 2 giờ sáng hằng ngày, hai vợ chồng lại dậy để đến chợ dọn hàng, chuẩn bị buôn bán.

Lễ cúng từ cõi chết trở về của vợ chồng Gia Lai gây Xôn xao cộng đồng - Ảnh 1.

Đoạn đường vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hào và chị Nguyễn Thị Thu không may bị xe tải tông từ phía sau

Vào rạng sáng 15-3, vừa đến trước cổng chợ thì vợ chồng anh Hào không may bị xe tải tông từ phía sau, bị chấn thương nặng. 

Hai vợ chồng đã được những tiểu thương trong chợ phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TP HCM) chữa trị. 

Khi nhập viện, anh Hào bị chấn thương nặng ở vùng đầu, gãy 3 xương sườn. Chị Thu bị dập lá lách, dập phổi và gãy 7 xương sườn... 

"Lúc đó, ai cũng nghĩ vợ chồng tôi sẽ chết. Khi chúng tôi chuyển viện xuống TP HCM, xe cấp cứu còn bị hư hỏng. Rất may, vợ chồng cùng tai qua nạn khỏi để cùng nuôi 3 con nhỏ" - anh Hào tâm sự.

Lễ cúng từ cõi chết trở về của vợ chồng Gia Lai gây Xôn xao cộng đồng - Ảnh 3.

Tấm thiệp mời thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua

Sau khi bình phục, anh Hào - chị Thu quyết định tổ chức lễ cúng để tạ ơn, tri ân những tiểu thương trong chợ đã cứu giúp, bà con lối xóm và bạn bè đến thăm hỏi khi hai vợ chồng nằm viện.

Nói về lý do in thiệp mời gây chú ý, anh Hào cho biết do các mâm tiệc và mâm cúng được đặt nhà hàng, nếu mời miệng có thể nhiều người sẽ không đến, gây lãnh phí. Do đó, vợ chồng anh quyết định in thiệp mời cho trân trọng và có thể dự liệu được số khách tham dự.

Chị Thu nhấn mạnh khi gửi thiệp đã nói rõ gia đình trân trọng mời, không nhận quà. "Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của nhiều người" - chị bày tỏ.

"Không tin có thể qua khỏi"

Anh Nguyễn Thanh Tú (trú tại phường Hội Phú) là người trực tiếp đưa vợ chồng anh Hào đi cấp cứu. Anh cho biết thời điểm sau khi bị tai nạn, hai vợ chồng đều bất tỉnh, thương tích khắp cơ thể.

"Tôi cùng nhiều người cố gắng đưa họ đi cấp cứu nhưng với thương tích như thế, chúng tôi không tin họ khó thể qua khỏi. Việc họ bình phục có thể nói như từ cõi chết trở về" - anh Tú nhận xét.

Tin liên quan

Độc đáo lễ cúng "Thần Núi" của người Khùa bên dãy Giăng Màn

Độc đáo lễ cúng "Thần Núi" của người Khùa bên dãy Giăng Màn

(NLĐO) – Người Khùa và người Mày ở Quảng Bình hằng năm đều đặn cúng thần Cu lôông Cờ tôốc. Họ coi đây là vị "Thần Núi" linh thiêng, đứng đầu cai quản tất cả các vị thần, muôn thú ở trên dãy Giăng Màn.

Đầu năm làm lễ cúng rừng

(NLĐO) - Lễ cúng rừng thể hiện tình đoàn kết, chung tay bảo vệ rừng và ước mong được "thần rừng" che chở, ban cho buôn làng có một năm mới bình an, mùa màng bội thu.

Phát hiện thi thể cụ bà mất tích trong rừng sâu sau khi hành lễ cúng mộ

(NLĐO) - Sau khi cùng nhiều người cúng mộ trong rừng sâu, bà Xin xuống sông tắm gội theo tập tục rồi đi về nơi làm lễ và mất tích hơn nửa tháng qua

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo