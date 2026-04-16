Bạn đọc

"Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ": Lay động nhiều người

CA LINH

(NLĐO) - Hoàn cảnh của nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ đã lay động nhiều người; và chỉ sau 1 ngày, số tiền bạn đọc hỗ trợ đã hơn 60 triệu đồng

Sau khi Báo Người Lao Động đăng tải bài viết "Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ" vào ngày 15-4, viết về hoàn cảnh ngặt nghèo của em Nguyễn Thành Công (học sinh lớp 9A5, Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ bạn đọc.

Ấm lòng sự chung tay của bạn đọc dành cho nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh 1.

Ấm lòng sự chung tay của bạn đọc dành cho nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh 2.

Sau giờ học, Công đến bệnh viện để cùng cha chăm sóc mẹ

Em Công và em trai vốn đã phải mưu sinh bằng nghề bán vé số từ năm 5 tuổi để phụ giúp cha mẹ. Bi kịch ập đến khi mẹ em – bà Nguyễn Thị Hương – bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư tử cung, trong khi bản thân Công cũng đang phải chống chọi với bệnh tiểu đường và loét dạ dày.

Cha của em, ông Nguyễn Thành Nhân, dù bị tật ở chân nhưng vẫn cố gắng đi làm phụ hồ bấp bênh để lo cho cả gia đình. Đứng trước giường bệnh của mẹ, những giọt nước mắt bất lực của nam sinh lớp 9 khiến ai nấy đều không khỏi xót xa.

Thấu hiểu và sẻ chia với nỗi đau đó, bạn đọc khắp nơi đã cùng nhau hướng về gia đình em. Sau 1 ngày đăng ngày, tính đến 16 giờ 26 phút ngày 16-4, số tiền đóng góp gửi về ủng hộ cho em Công thông qua Báo Người Lao Động là 60.825.000 đồng.

Ấm lòng sự chung tay của bạn đọc dành cho nam sinh bán vé số dạo ở Cần Thơ - Ảnh 3.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Công vẫn cố gắng đến lớp

Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ quý báu giúp gia đình chi trả viện phí cho bà Hương và điều trị bệnh cho Công, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp em tin rằng mình không hề đơn độc trong cơn hoạn nạn.

CLIP: Hoàn cảnh của em Công đã được nhiều bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ

Sự lan tỏa lòng tốt này một lần nữa khẳng định tinh thần "tương thân tương ái" luôn hiện hữu trong xã hội. Hy vọng với sự giúp đỡ kịp thời này, gia đình em Công sẽ có thêm nghị lực để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giúp hai anh em tiếp tục được đến trường và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.

Mọi đóng góp tiếp tục xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Thành Công ở TP Cần Thơ".


Bé trai suýt mù 2 mắt, được Báo Người Lao Động giúp đỡ giờ ra sao?

(NLĐO) – Từng xuất hiện trên Báo Người Lao Động năm 2020 với nguy cơ mất thị lực cả 2 mắt, bé Lê Đỗ Chí Thiện nay đã khỏe mạnh, học khá giỏi

Vụ "Xót cảnh 5 chị em mồ côi": Gần 152 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

(NLĐO) - 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ các cháu.

Một bệnh nhân suy kiệt, bất hạnh cần giúp đỡ

Dù mới 33 tuổi, anh Hồ Thọ (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đã phải đối mặt chuỗi ngày sống lay lắt trong bệnh tật, khó khăn và bất hạnh.

