Xót xa những cảnh đời bị lũ cuốn mất nhà, trôi của

Ngày 13-11, ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Khe Tre (TP Huế), cho biết đợt mưa lũ lịch sử từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 đã khiến 6 căn nhà ở địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Trong đó, 3 căn bị sập hoàn toàn hoặc một phần, 3 căn khác đang nằm trong vùng nguy cơ cao khi dòng suối ăn sâu sát tận móng nhà. Ngoài ra, hơn 60 hộ dân ở khu vực sạt lở nghiêm trọng cần sớm được di dời, tái định cư an toàn.

Dòng suối sạt lở, ăn sâu vào bờ khiến những căn nhà dân sập đổ bất cứ lúc nào.

Giờ đây, dòng suối Thác Trượt đã trở lại màu nước trong veo, hiền hòa như vốn có. Nhưng dọc hai bờ là khung cảnh làng quê xác xơ, những mái nhà chênh vênh bên bờ vực, dấu vết hoang tàn của cơn lũ vẫn còn hằn in trên nền đất sạt lở.

Người dân kể lại, trong những ngày lũ đổ về, nước từ thượng nguồn rừng Bạch Mã dâng cao và chảy xiết, cuồn cuộn như sóng thần, cuốn theo cây cối, đất đá và cả những gì bám trên đường nó đi qua.

Giữa khung cảnh ấy, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi; ngụ thôn Xuân Phú, xã Khe Tre) đã bị lũ cuốn sập gần như hoàn toàn, chỉ còn lại bức tường mỏng manh. Bà Khuyên đứng bên bờ vực, lặng lẽ nhặt nhạnh vài vật dụng còn sót lại mà lòng nơm nớp lo sợ về tương lai.

Bà Nguyễn Thị Khuyên cố gắng lượm nhặt những thứ còn sót lại sau khi căn nhà bị nước lũ tàn phá.

Bờ suối sạt lở, xô gãy cả cột trụ căn nhà bà Khuyên.

Cảnh tan hoang phía sau nhà của bà Khuyên.

Ở gần đó, sạt lở bờ suối cũng vào sát mép hiên căn nhà của bà Trần Thị Chuồn (72 tuổi). Bà lo lắng về nơi cư ngụ khi thời gian tới được dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Những căn nhà chênh vênh bên bờ suối.





Bà Trần Thị Chuồn lo lắng, buồn bã vì ngôi nhà không còn an toàn như trước nay



