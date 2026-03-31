Xu hướng cá thể hóa trong điều trị suy giãn tĩnh mạch

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ I – Chi hội Tĩnh mạch với chủ đề "Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tĩnh mạch hoặc có liên quan đến tĩnh mạch" vừa tổ chức tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã thu hút gần 200 đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia.

PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch Hội bệnh mạch máu Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị

Hàng trăm đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hội nghị

Phát biểu khai mạc, PGS-TS-BS Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của việc kết nối chuyên gia và chuẩn hóa thực hành lâm sàng trong bối cảnh bệnh lý tĩnh mạch ngày càng gia tăng. Tinh thần đồng hành để cùng phát triển bước chân vững vàng được đề cao, hướng tới sự phát triển bền vững của chuyên ngành tĩnh mạch tại Việt Nam.

Theo TS-BS Lê Phi Long, Phó Chi Hội Tĩnh mạch, việc chuẩn hóa quy trình chẩn đoán và điều trị là yếu tố then chốt trong nâng cao chất lượng chuyên môn. Bên cạnh cập nhật kỹ thuật, cần đặc biệt chú trọng đến đào tạo liên tục và tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các trung tâm.

"Việc xây dựng một hệ thống thực hành thống nhất dựa trên bằng chứng và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc hội nhập và phát triển chuyên ngành tĩnh mạch trong khu vực và quốc tế"-BS Long nhìn nhận.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoài Nam báo cáo chuyên sâu về dịch tễ học bệnh tĩnh mạch ngoại biên và định hướng phát triển chi hội

Hội nghị không chỉ là một sự kiện chuyên môn mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của chuyên ngành mạch máu tại Việt Nam. Sự kết nối giữa tri thức, công nghệ và thực hành lâm sàng tại hội nghị đã mở ra nhiều cơ hội mới, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và hướng tới một hệ thống y tế hiện đại, bền vững.