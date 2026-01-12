Khảo sát cho thấy 57,1% lao động bày tỏ sự không hài lòng với việc đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc. Bên cạnh đó, 59,3% người cho biết vẫn chấp nhận tình trạng hiện tại, song sẵn sàng tìm kiếm công việc mới. Những con số này phản ánh sự chuyển dịch trong cách nhìn nhận về công việc và áp lực lao động.

Làm việc đa nhiệm đang trở thành áp lực, tác động đến tâm lý nhiều người lao động

Ở góc nhìn tổng thể hơn, dù đang có việc làm ổn định hay trong giai đoạn tạm nghỉ, đa số người lao động vẫn không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt hơn cho sự nghiệp của mình. Đáng chú ý, trong nhóm lao động chủ động thay đổi công việc, 65,5% đã tìm được vị trí mới. Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển lao động vẫn diễn ra mạnh mẽ. Thị trường việc làm dù cạnh tranh vẫn mở ra những cơ hội nhất định cho người sẵn sàng thích nghi và chủ động chuyển đổi.