HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Báo cáo mới của ILO về xu hướng việc làm tại Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO)- Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tập trung vào xu hướng thị trường lao động giữa bối cảnh thương mại bất định gần đây.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo tóm tắt mới về mối liên hệ giữa việc làm, thương mại và các chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam.

img

Hơn 76% việc làm gắn với chuỗi cung ứng tại Việt Nam phụ thuộc vào nhu cầu từ nước ngoài. Ảlaolaonh: VƯƠNG NGỌC

Báo cáo phân tích vai trò ngày càng mở rộng của Việt Nam trong các chuỗi cung ứng toàn cầu và đề xuất những định hướng chính sách trọng tâm để tăng cường khả năng phục hồi và tính bao trùm của chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy việc làm thỏa đáng và tạo môi trường chuyển đổi công bằng cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng.

Bất ổn thương mại trên toàn cầu ngày càng gia tăng, đòi hỏi Việt Nam cần điều chỉnh các nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phục hồi và tính bao trùm của chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy việc làm thoả đáng và tạo môi trường chuyển đổi công bằng cho người lao động và doanh nghiệp để đạt được các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Tốc độ tăng trưởng việc làm trong các chuỗi cung ứng của Việt Nam từ năm 2008 tới nay đã ổn định. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á có số lượng việc làm gắn với chuỗi cung ứng lớn nhất năm 2023. Việt Nam chiếm hơn 25% trong tổng số 75 triệu việc làm gắn với các chuỗi cung ứng tại Đông Nam Á. Số việc làm này cũng chiếm hơn 35% tổng số việc làm quốc gia của Việt Nam, cho thấy một mức độ phụ thuộc vừa phải.

Sản xuất chiếm 49% của tống số việc làm liên quan gắn với chuỗi cung ứng, trong đó việc làm trong ngành dệt may và sản phẩm dệt may chiếm gần 1/3.

Các ngành có cường độ lao động cao trong chuỗi cung ứng có xu hướng thuê dùng tỉ lệ lao động nữ và lao động trẻ lớn hơn, có số lượng việc làm công ăn lương cao hơn, nhưng tỉ lệ việc làm có kỹ năng cao vẫn còn thấp.

Hơn 76% việc làm gắn với chuỗi cung ứng vào năm 2023 phụ thuộc hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nhu cầu từ nước ngoài, như ASEAN, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, và Mỹ. Điều này làm nổi bật mức độ tiếp xúc của quốc gia này với những nhu cầu biến động bên ngoài.

Theo ILO, để bảo đảm các kết quả đầu ra việc làm thoả đáng trong các chuỗi cung ứng, cần có những nỗ lực phối hợp trên nhiều lĩnh vực chính sách, nhằm giảm thiểu những gián đoạn ngắn hạn và định hình vị thế của Việt Nam trong trung hạn và dài hạn. 

Những nỗ lực này bao gồm: Đa dạng hoá thương mại và tăng cường liên kết công nghiệp trong nước, phát triển kỹ năng toàn diện và theo nhu cầu, chính sách thị trường lao động có đáp ứng yếu tố giới và hệ thống an sinh xã hội đáp ứng được các cú sốc trong quá trình chuyển đổi công bằng, cải thiện chất lượng việc làm và nâng cao tiêu chuẩn lao động, và đối thoại xã hội có tính bao trùm và các thể chế phối hợp.

"Việc tăng cường khả năng phục hồi của các chuỗi cung ứng và tận dụng các lĩnh vực tăng trưởng mới mang đến cơ hội chiến lược để thúc đẩy hơn nữa quá trình chuyển đổi cơ cấu của Việt Nam, cho phép chuyển dịch sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn và việc làm có kỹ năng cao hơn, qua đó củng cố tiến độ thực hiện chương trình nghị sự về việc làm bền vững"- báo cáo của ILO khẳng định.

Tin liên quan

Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

(NLĐO) - Hàng ngàn vị trí việc làm chờ sinh viên, người lao động có nhu cầu tăng thu nhập dịp cuối năm ứng tuyển

Trường đưa sinh viên đến doanh nghiệp thực tập phải thông qua trung tâm môi giới việc làm?

(NLĐO)- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm thỏa thuận, ký hợp đồng với doanh nghiệp để tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp

ILO mời Việt Nam tham gia sáng kiến toàn cầu về việc làm

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Đào Ngọc Dung vừa có buổi tiếp và làm việc với bà Chihoko Asada-Miyakawa, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực lao động việc làm, an sinh xã hội.

việc làm thị trường lao động chuỗi cung ứng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO thương mại toàn cầu người lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo