HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Xu hướng du lịch tết Bính Ngọ 2026

Yến Anh

(NLĐO)- Xu hướng du lịch gia đình tăng mạnh trong mùa cao điểm du lịch Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhờ quỹ thời gian nghỉ Tết 9 ngày.

Du lịch Tết trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Sự đa dạng về điểm đến, tính linh hoạt của lịch trình, cộng thêm nhiều ưu đãi đã góp phần làm gia tăng sức hút của du lịch Tết.

Xu hướng du lịch tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Đà Nẵng chào đón du khách xông đất Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Theo ông Branavan Aruljothi - Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, mùa Tết 2026 phản ánh sự đa dạng rõ rệt trong hành vi du lịch của du khách, từ xu hướng đi du lịch sớm để tránh mùa cao điểm đến các hành trình quốc tế ngắn ngày.

Trong những chuyến đi xuyên Tết, du lịch nội địa bùng nổ. Đà Lạt là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp đó là Phú Quốc và Nha Trang.

Phan Thiết và Sa Pa cũng ghi nhận mức tăng trưởng với lượt tìm kiếm tăng gấp 5 lần so với năm ngoái, góp mặt trong top 10 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ Tết.

Tại thị trường quốc tế, Nhật Bản là đất nước được khách Việt ưa chuộng với lượng tìm kiếm tăng cao tại các thành phố Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka. Đây cũng là thời điểm diễn ra mùa hoa anh đào tại đất nước mặt trời mọc.

Còn theo dữ liệu của Trip.com, trong kỳ nghỉ Tết người Việt đi du lịch nhiều hơn và có nhiều lựa chọn mới, khách quốc tế đến Việt Nam đa dạng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường hàng đầu.

Xu hướng du lịch tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Du khách đón tết tại Hội An. Ảnh: Trần Thường

Cụ thể, báo cáo đã ghi nhận một sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng du lịch Tết của người Việt. Không còn bó hẹp trong các hoạt động truyền thống, du khách đang có xu hướng du lịch nhiều hơn, ưu tiên các trải nghiệm cao cấp và mở rộng dấu chân đến những thị trường quốc tế mới nổi. Người Việt sẵn sàng lựa chọn những chuyến đi dài hơn, nơi nghỉ dưỡng cao cấp hơn, cho dịp lễ dài ngày này.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không dịp Tết tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 77% cho các tuyến nội địa và 67% cho các tuyến quốc tế. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn về chất lượng lưu trú cũng được nâng cao rõ rệt. Hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao. Chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, cho thấy xu hướng tự thưởng bằng những dịch vụ cao cấp đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trên bản đồ du lịch quốc tế, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích nhất. Trong top 10 thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng đặt vé, Trung Quốc đóng góp tới 3 đại diện là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Một điểm thú vị là người Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn đối với các chuyến đi nước ngoài. Nếu năm ngoái có 49% khách đặt vé trước 60 ngày thì năm nay con số này giảm xuống còn 46%. Đối với du lịch trong nước, tâm lý khách hàng tỏ ra ổn định hơn với khoảng 42% người thực hiện đặt chỗ sớm trước ít nhất 2 tháng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu với mức tăng trưởng khách quốc tế đạt 60% trong dịp Tết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những thị trường gửi khách chủ đạo.

Mùa cao điểm du lịch Tết Nguyên đán năm nay, Vietravel phục vụ hơn 200.000 lượt khách trên các hành trình du xuân trong và ngoài nước.

Nhóm khách kiều bào về nước du xuân đón Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, điều này cho thấy xu hướng sum họp gia đình kết hợp du lịch đang ngày càng phổ biến.

Cơ cấu khách du lịch trong dịp Tết năm nay ghi nhận sự phân bổ khá cân bằng, tour nội địa chiếm 42% và tour nước ngoài chiếm 58%. Hành trình được ưa chuộng chủ yếu là nhóm tour 4–6 ngày, vừa thuận tiện sắp xếp lịch trình, vừa đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Đối với tour nước ngoài, nhu cầu đi lễ chùa, cầu an đầu năm khiến các tuyến châu Á tiếp tục chiếm ưu thế. Trong đó, nhóm tour Đông Nam Á và Tây – Nam Á như Thái Lan, Bhutan, Ấn Độ... là những điểm đến được du khách lựa chọn phổ biến. Bên cạnh đó, những hành trình du xuân tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Tin liên quan

Hình ảnh tàu du lịch hạng sang đưa gần 600 khách “xông đất” Đà Nẵng

Hình ảnh tàu du lịch hạng sang đưa gần 600 khách “xông đất” Đà Nẵng

(NLĐO) - Gần 4.200 khách tàu biển quốc tế đến Đà Nẵng dịp Tết Bính Ngọ 2026, mở màn năm du lịch khởi sắc

Tết du lịch tết
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo