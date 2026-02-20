Xu hướng du lịch tết Bính Ngọ 2026

Du lịch Tết trở thành xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Sự đa dạng về điểm đến, tính linh hoạt của lịch trình, cộng thêm nhiều ưu đãi đã góp phần làm gia tăng sức hút của du lịch Tết.

Đà Nẵng chào đón du khách xông đất Đà Nẵng. Ảnh: Bích Vân

Theo ông Branavan Aruljothi - Giám đốc quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, mùa Tết 2026 phản ánh sự đa dạng rõ rệt trong hành vi du lịch của du khách, từ xu hướng đi du lịch sớm để tránh mùa cao điểm đến các hành trình quốc tế ngắn ngày.

Trong những chuyến đi xuyên Tết, du lịch nội địa bùng nổ. Đà Lạt là điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp đó là Phú Quốc và Nha Trang.

Phan Thiết và Sa Pa cũng ghi nhận mức tăng trưởng với lượt tìm kiếm tăng gấp 5 lần so với năm ngoái, góp mặt trong top 10 những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất kỳ nghỉ Tết.

Tại thị trường quốc tế, Nhật Bản là đất nước được khách Việt ưa chuộng với lượng tìm kiếm tăng cao tại các thành phố Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka. Đây cũng là thời điểm diễn ra mùa hoa anh đào tại đất nước mặt trời mọc.

Còn theo dữ liệu của Trip.com, trong kỳ nghỉ Tết người Việt đi du lịch nhiều hơn và có nhiều lựa chọn mới, khách quốc tế đến Việt Nam đa dạng với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản là những thị trường hàng đầu.

Du khách đón tết tại Hội An. Ảnh: Trần Thường

Cụ thể, báo cáo đã ghi nhận một sự chuyển dịch rõ nét trong xu hướng du lịch Tết của người Việt. Không còn bó hẹp trong các hoạt động truyền thống, du khách đang có xu hướng du lịch nhiều hơn, ưu tiên các trải nghiệm cao cấp và mở rộng dấu chân đến những thị trường quốc tế mới nổi. Người Việt sẵn sàng lựa chọn những chuyến đi dài hơn, nơi nghỉ dưỡng cao cấp hơn, cho dịp lễ dài ngày này.

So với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu hàng không dịp Tết tại Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ với mức tăng 77% cho các tuyến nội địa và 67% cho các tuyến quốc tế. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sức mua và nhu cầu du lịch của thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, tiêu chuẩn về chất lượng lưu trú cũng được nâng cao rõ rệt. Hơn một nửa số du khách (51%) lựa chọn khách sạn 5 sao cho kỳ nghỉ đầu năm, trong khi 30% ưu tiên phân khúc 4 sao. Chỉ 19% lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở xuống, cho thấy xu hướng tự thưởng bằng những dịch vụ cao cấp đang trở thành ưu tiên hàng đầu.

Trên bản đồ du lịch quốc tế, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích nhất. Trong top 10 thành phố có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất về số lượng đặt vé, Trung Quốc đóng góp tới 3 đại diện là Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Một điểm thú vị là người Việt đang có xu hướng lập kế hoạch cận ngày hơn đối với các chuyến đi nước ngoài. Nếu năm ngoái có 49% khách đặt vé trước 60 ngày thì năm nay con số này giảm xuống còn 46%. Đối với du lịch trong nước, tâm lý khách hàng tỏ ra ổn định hơn với khoảng 42% người thực hiện đặt chỗ sớm trước ít nhất 2 tháng.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu với mức tăng trưởng khách quốc tế đạt 60% trong dịp Tết. Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan là những thị trường gửi khách chủ đạo.