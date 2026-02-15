HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xu hướng tặng quà mới trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thay vì chọn giỏ quà Tết truyền thống, nhiều người chuyển sang chọn quà công nghệ nhằm đem đến sự mới mẻ cho người nhận

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường quà tặng công nghệ trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tại các hệ thống bán lẻ, lượng khách tìm mua sản phẩm công nghệ để biếu tặng đối tác, bạn bè tăng mạnh, thay thế dần các giỏ quà truyền thống như bánh kẹo, mứt, rượu bia.

Thay vì chuẩn bị giỏ quà như mọi năm, chị Trần Thị Thu Sương (TPHCM), nhân viên một công ty marketing, cho biết năm nay doanh nghiệp của chị chọn các sản phẩm như sạc dự phòng, máy massage cổ, tai nghe Bluetooth, loa không dây, đồng hồ thông minh… làm quà Tết cho đối tác thân thiết.

"Những món quà này thiết thực, nhỏ gọn, tiện lợi và có mức giá phù hợp, vừa tạo sự mới mẻ vừa đáp ứng ngân sách ngày càng hẹp trong bối cảnh hiện nay"- chị Sương chia sẻ.

"Hệ thống ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng với lượng khách hàng tham quan và mua sắm tăng khoảng 15% so với cùng kỳ tháng trước. Đáng chú ý, khách hàng thay vì mua lẻ từng món, đa số khách hàng ưu tiên chọn mua cùng lúc điện thoại kèm các thiết bị như máy tính bảng, phụ kiện hoặc đồ gia dụng thông minh để đồng bộ trải nghiệm và tiết kiệm chi phí"- đại diện Di động Việt chia sẻ.

Theo ghi nhận, Di Động Việt đã triển khai chương trình "Tết đỏ đủ đầy" với nhiều combo ưu đãi đáp ứng nhu cầu biếu tặng trong những ngày cận Tết. Combo "Đủ An" giảm 300.000 đồng khi mua điện thoại kèm thiết bị gia dụng thông minh hoặc máy tính bảng như nồi cơm điện Bear, iPad A16. Combo "Đủ Chill" giảm 200.000 đồng khi mua máy kèm tai nghe, loa hoặc đồng hồ thông minh từ Samsung, Xiaomi, Huawei...

Trong khi đó, combo "Đủ Smart" giảm trực tiếp 1 triệu đồng khi khách mua cùng lúc 1 điện thoại, 1 MacBook và 1 tablet, như iPhone 17 kèm MacBook Air M3 và Huawei MatePad.

Ông Vũ Hồng Quân, Phó Giám đốc Phát triển chiến lược, hệ thống FPT Shop, cũng cho hay dịp Tết 2026, FPT Shop ghi nhận xu hướng tiêu dùng dịch chuyển rõ rệt sang nhóm sức khỏe và tiện ích.

Thay vì các sản phẩm biếu tặng truyền thống như bánh kẹo hay rượu bia, khách hàng ưu tiên lựa chọn những món quà mang giá trị sử dụng lâu dài cho người thân, như thiết bị chăm sóc sức khỏe (máy đo huyết áp, đồng hồ thông minh), các thiết bị giúp giải phóng sức lao động trong gia đình (máy rửa bát, robot hút bụi) hoặc sản phẩm công nghệ phục vụ học tập, làm việc như laptop AI và smartphone thế hệ mới.

Vì sao quà công nghệ bùng nổ sức mua trong giáp Tết? - Ảnh 2.

Không khí mua sắm nhộn nhịp tại FPT Shop

Trong khi đó, Viettel Store đẩy mạnh ưu đãi cho nhiều dòng sản phẩm công nghệ. iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max được giảm trực tiếp, kèm thu cũ đổi mới và ưu đãi gói 5G; Samsung điều chỉnh giá Galaxy S25 FE, Galaxy A56, Galaxy A36 5G.

Ở phân khúc tầm trung - phổ thông, Vivo Y29, HONOR X9d, HONOR X7d, Xiaomi Note 15 Series, OPPO Reno15 Series 5G được giảm giá và hỗ trợ trả góp 0%. ZTE Nubia A56 và TECNO Spark Go 2 là những lựa chọn dưới 3 triệu đồng.

Ngoài smartphone, tai nghe, đồng hồ thông minh, loa Bluetooth, phụ kiện và laptop Dell, HP cũng được áp dụng ưu đãi, góp phần làm thị trường quà tặng công nghệ thêm sôi động trong những ngày giáp Tết.

Vì sao quà công nghệ bùng nổ sức mua trong giáp Tết? - Ảnh 3.

Người tiêu dùng mua tai nghe Bluetooth tại Viettel Store trong dịp Tết

Vì sao quà công nghệ bùng nổ sức mua trong giáp Tết? - Ảnh 4.

Không khí mua sắm Tết tại các chuỗi bán lẻ công nghệ

Vì sao quà công nghệ bùng nổ sức mua trong giáp Tết? - Ảnh 5.

Vì sao quà công nghệ bùng nổ sức mua trong giáp Tết? - Ảnh 6.

 

