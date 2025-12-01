Xử lý 2 quả đạn pháo sau tin báo "khẩn" của người dân

Ngày 1-12, Công an xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan chức năng vừa di chuyển, xử lý 2 quả đạn pháo sau tin báo của người dân địa phương.

Sau tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã xử lý, hủy nổ thành công 2 quả đạn pháo. Ảnh: Công an xã Triệu Cơ

Trước đó, trong quá trình lao động sản xuất, một số người dân tại thôn Ba Tư và thôn Phương An (xã Triệu Cơ) đã phát hiện một số quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Triệu Cơ đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành kiểm tra và tham mưu UBND xã khoanh vùng, lắp đặt biển cảnh báo, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thời gian chờ lực lượng chuyên trách về bom mìn đến xử lý.

Trong sáng 1-12, Tổ chức MAG đã đến hiện trường. Qua kiểm tra, đơn vị này xác định đây là 2 quả đạn pháo loại 130 mm (chứa thuốc nổ mạnh) và 105 mm.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã di chuyển 2 quả đạn pháo này đến khu vực tập trung và đã xử lý, hủy nổ an toàn.