Thời sự Xã hội

Xử lý 2 quả đạn pháo sau tin báo "khẩn" của người dân

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong số 2 quả đạn pháo vừa được người dân phát hiện, có một quả chứa thuốc nổ mạnh đã được huỷ nổ an toàn

Ngày 1-12, Công an xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan chức năng vừa di chuyển, xử lý 2 quả đạn pháo sau tin báo của người dân địa phương.

Xử lý 2 quả đạn pháo an toàn sau tin báo khẩn của người dân tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Sau tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã xử lý, hủy nổ thành công 2 quả đạn pháo. Ảnh: Công an xã Triệu Cơ

Trước đó, trong quá trình lao động sản xuất, một số người dân tại thôn Ba Tư và thôn Phương An (xã Triệu Cơ) đã phát hiện một số quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Triệu Cơ đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành kiểm tra và tham mưu UBND xã khoanh vùng, lắp đặt biển cảnh báo, nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân trong thời gian chờ lực lượng chuyên trách về bom mìn đến xử lý.

Trong sáng 1-12, Tổ chức MAG đã đến hiện trường. Qua kiểm tra, đơn vị này xác định đây là 2 quả đạn pháo loại 130 mm (chứa thuốc nổ mạnh) và 105 mm.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã di chuyển 2 quả đạn pháo này đến khu vực tập trung và đã xử lý, hủy nổ an toàn.

Tin liên quan

Quả bom "khủng" nặng 250kg phơi giữa trời nắng nóng gần 40 độ C

Quả bom "khủng" nặng 250kg phơi giữa trời nắng nóng gần 40 độ C

(NLĐO)- Đã 3 ngày từ khi phát hiện quả bom, chính quyền địa phương đã báo cáo Ban Chỉ huy quân sự nhưng quả bom vẫn chưa được xử lý.

Quảng Nam- Quảng Trị: Đào móng nhà, phát hiện quả bom khủng

(NLĐO) – Trong lúc đào móng xây nhà, một gia đình ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ phát hiện quả bom nặng khoảng 250 kg. Các công nhân thi công khu vực mỏ đá ở Quảng cũng phát hiện một quả bom nặng hơn 200 kg.

Phát hiện 6 quả bom "khủng" còn nguyên ngòi nổ trong chưa đầy tuần lễ

(NLĐO) - Chỉ trong chưa đầy tuần lễ, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 6 quả bom "khủng" ở một huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị.

công an tỉnh Quảng trị Quân sự quả đạn bom mìn quả đạn pháo tổ chức mag
