HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xử lý 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe

Tr.Đức

(NLĐO)- Rạng sáng 24-5, nhiều thanh thiếu niên, học sinh đã livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng.

Ngày 26-5, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng vừa bàn giao 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe trên đường Nguyễn Lương Bằng cho Công an phường Lê Thanh Nghị để xử lý theo thẩm quyền.

Bàn giao 36 trường hợp livestream cổ vũ đua xe tại Hải Phòng - Ảnh 1.

Lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng bàn giao 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe cho Công an phường Lê Thanh Nghị xử lý

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng về giải pháp quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố, nhất là trong dịp cuối tuần, đêm 23-5 và rạng sáng 24-5, lực lượng HP22- Công an TP Hải Phòng tiếp tục tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Kết quả, lực lượng HP22 - Công an thành phố phát hiện có rất nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe điện, xe máy không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hải Phòng), đồng thời sử dụng điện thoại để livestream, cổ vũ cho một số đối tượng đua xe.

Lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng đã bàn giao 36 trường hợp cho Công an phường Lê Thanh Nghị để xử lý và yêu cầu gia đình cam kết quản lý nhằm không tái diễn vụ việc trên.

Tin liên quan

Livestream kêu gọi góp vốn mua đá thô để tìm đá quý, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Livestream kêu gọi góp vốn mua đá thô để tìm đá quý, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

(NLĐO)- Với chiêu trò livestream kêu gọi đầu tư góp vốn mua đá thô để tìm đá quý, Hoàng Văn Đôn đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người cả tin

Phá đường dây lừa đảo livestream "kéo vốn" chiếm đoạt nhiều tỉ đồng

(NLĐO)- Các đối tượng lập nhiều fanpage tổ chức livestream, sử dụng chiêu trò "kéo vốn, đặt cược hộ", thực hiện gần 2.000 giao dịch, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

(NLĐO) - Nhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.

thanh thiếu niên livestream đua xe Công an TP Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo