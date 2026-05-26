Xử lý 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe

Ngày 26-5, Công an TP Hải Phòng cho biết lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng vừa bàn giao 36 trường hợp livestream, cổ vũ cho các nhóm đua xe trên đường Nguyễn Lương Bằng cho Công an phường Lê Thanh Nghị để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng về giải pháp quyết liệt trong phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để đối với tội phạm đường phố, nhất là trong dịp cuối tuần, đêm 23-5 và rạng sáng 24-5, lực lượng HP22- Công an TP Hải Phòng tiếp tục tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Kết quả, lực lượng HP22 - Công an thành phố phát hiện có rất nhiều thanh thiếu niên, học sinh điều khiển xe điện, xe máy không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm trên đường Nguyễn Lương Bằng (Hải Phòng), đồng thời sử dụng điện thoại để livestream, cổ vũ cho một số đối tượng đua xe.

Lực lượng HP22 - Công an TP Hải Phòng đã bàn giao 36 trường hợp cho Công an phường Lê Thanh Nghị để xử lý và yêu cầu gia đình cam kết quản lý nhằm không tái diễn vụ việc trên.