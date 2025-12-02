Chiều 1-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, phải quán triệt và thực hiện nghiêm định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được triển khai đến tận cơ sở Đảng, chi bộ; phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục giải quyết, xử lý dứt điểm 12 dự án yếu kém, thua lỗ tồn đọng kéo dài thuộc ngành Công Thương và các ngân hàng phải chuyển giao bắt buộc, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 5-12. Tập trung xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ…