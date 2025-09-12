HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Xử lý dứt điểm các điểm nóng giao thông

Bài và ảnh: Giang Nam

Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an TP HCM và các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông

Tại buổi họp báo chiều 11-9 cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, Sở Xây dựng đã giải đáp nhiều câu hỏi của báo chí liên quan công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm an toàn giao thông ở thành phố.

Liên quan tình trạng ùn tắc sau khi đóng cầu Bình Triệu 1 để nâng tĩnh không, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông - Sở Xây dựng TP HCM, cho biết trong tuần đầu, giao thông ổn định nhưng sau đó xuất hiện ùn ứ xe cộ kéo dài trên Quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng.

Xử lý dứt điểm các điểm nóng giao thông- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kiên Giang giải đáp những vấn đề liên quan hạ tầng giao thông ở TP HCM

Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an TP HCM và các đơn vị chức năng triển khai nhiều giải pháp khắc phục, như: Đảo chiều lưu thông một số tuyến hẻm, điều chỉnh cấm xe theo giờ cao điểm, lắp bổ sung đèn tín hiệu ở vòng xoay dưới gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và tập trung thi công ban đêm. Lực lượng phản ứng nhanh cũng được huy động cùng với hệ thống camera giám sát, bảng báo... để xử lý kịp thời sự cố giao thông.

Về tình trạng xuống cấp trên đường Nguyễn Xiển, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đoạn qua khu dân cư Vinhomes thuộc phạm vi quản lý của Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh. Sau khi có văn bản chấn chỉnh, công ty đã khẩn trương sửa chữa mặt đường, bảo đảm an toàn giao thông. Sở cũng giao Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan tìm hiểu nguyên nhân đường ngập, hư hỏng để có giải pháp xử lý lâu dài.

Về hiện trạng đường Nguyễn Văn Linh đoạn gần hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Sở Xây dựng khẳng định tuyến này thuộc trách nhiệm của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng; riêng đoạn đã bàn giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông từ năm 2020 vẫn còn hư hỏng. Sở đã nhiều lần đôn đốc nhưng công ty chưa khắc phục triệt để, đồng thời cảnh báo sẽ báo cáo UBND TP HCM để xem xét trách nhiệm các đơn vị liên quan.

Liên quan chính sách giảm giá vé sử dụng đường bộ cho phương tiện vùng lân cận sau khi sáp nhập địa giới hành chính, Sở Xây dựng cho biết đã triển khai theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam. Tại trạm thu phí Xa lộ Hà Nội, các xe dưới 12 chỗ ngồi của hộ dân có mặt tiền trên đường song hành được giảm phí. Tại BOT Phú Hữu, xe cá nhân và xe của doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm 50% nếu có thẻ E-tag và hồ sơ chứng minh. Các đơn vị thu phí cũng khẳng định việc sáp nhập địa giới không ảnh hưởng đến quyền lợi giảm giá của người dân.


Tin liên quan

TP HCM: Giao thông thuỷ được đặt kỳ vọng mới

TP HCM: Giao thông thuỷ được đặt kỳ vọng mới

(NLĐO) - TP HCM có hệ thống sông ngòi dày đặc và tiềm năng lớn để phát triển giao thông thủy, cần một chiến lược phát triển hiện đại, bền vững.

Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

(NLĐO)- Theo dự thảo, người dân, tổ chức có thể phản ánh hành vi vi phạm giao thông, đồng thời được cơ quan chức năng xem xét, chi hỗ trợ.

Vun bồi sức mạnh cho siêu đô thị (*): Thế trận giao thông liên vùng

TP HCM chú trọng khơi thông huyết mạch giao thông thông qua các dự án lớn mang tính chất liên vùng. Qua đó, góp phần để kinh tế, xã hội phát triển toàn diện

