Xử lý hai thiếu niên bốc đầu xe đạp ở trung tâm TPHCM

Ngày 8-12, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Bến Thành đã xử lý 2 thiếu niên bốc đầu xe đạp trước chợ Bến Thành.

Thiếu niên thực hiện bốc đầu xe đạp

Trước đó, tối 7-12, tổ công tác Đội CSGT Bến Thành phát hiện N.T.H, 16 tuổi và N.D.K, 14 tuổi liên tục chạy xe một bánh trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước chợ Bến Thành nên yêu cầu dừng lại, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp.

Theo Phòng CSGT, hành vi đi xe đạp bằng một bánh không chỉ gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.



Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp thực hiện hành vi đi xe bằng một bánh đối với xe đạp.

Đội CSGT Bến Thành khuyến cáo đến phụ huynh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em mình, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các em tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn cho bản thân mình và cho những người xung quanh thì sẽ giảm thiểu được những nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

