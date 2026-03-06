HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xử lý lấn chiếm vỉa hè: Còn nhiều người tìm cách đối phó

Anh Vũ

(NLĐO) - Thời gian qua, Công an phường Sài Gòn thường xuyên xử lý lấn chiếm lòng lề đường, đến nay có nhiều chuyển biến tích cực.

CLIP: Công an phường Sài Gòn xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sáng 6-3, Công an phường Sài Gòn phối hợp Đội CSGT Bến Thành (Phòng CSGT Công an TPHCM) xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở các đường Nguyễn Du, Lý Tự Trọng,... (đoạn Bệnh viện Nhi Đồng 2) sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

img

Công an phường Sài Gòn làm việc với ông P.V.Đ.

Trước đó, người dân phản ánh xung quanh Bệnh viện Nhi Đồng 2 bị lấn chiếm buôn bán gây nhếch nhác.

Theo Công an phường Sài Gòn, xung quanh Bệnh viện Nhi Đồng 2 trước đây bị nhiều người dân chiếm dụng để buôn bán, đậu xe máy trên vỉa hè. Thời gian qua, đơn vị thường xuyên xử lý, đến nay đã có chuyển biến đáng kể.

Lúc 8 giờ 45 phút, công an phát hiện ở địa chỉ 34, đường Nguyễn Du bị lấn chiếm nên lập biên bản xử lý. Lực lượng chức năng lập biên bản ông P.V.Đ (47 tuổi, chủ quán) lỗi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo Nghị định 168/2024, ông Đ. sẽ bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng.

Chỉ sau 1 giờ kiểm tra, tổ công tác đã xử lý 5 hàng rong, 1 trường hợp sử dụng vỉa hè trái phép để kinh doanh và 4 xe đậu đỗ trái quy định.

Sau khi xử lý, tổ công tác cũng thực hiện việc tuyên truyền, yêu cầu người dân chủ động tháo dỡ mái che, bệ đỡ chiếm không gian vỉa hè; trường hợp không chấp hành sẽ bị xử lý.

Công an phường Sài Gòn cho biết từ ngày 16-1 đến nay, lực lượng chức năng phường đã chuyển hóa 13/18 tuyến đường bị lấn chiếm, xử lý 204 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 150 triệu đồng.

img

Công an phường Sài Gòn thu giữ các vật dụng liên quan.

img

Ngoài xử lý, công an yêu cầu người dân chủ động tháo dỡ mái che, bệ đỡ.

img
img
img

Công an phường Sài Gòn thường xuyên xử lý lấn chiếm lòng lề đường.

img

Trường hợp tái lấn chiếm sẽ bị xử lý nghiêm.

img

Theo ghi nhận, nhiều người dân tìm cách đối phó với lực lượng chức năng.

img

Lực lượng công an thu giữ mái che.


lấn chiếm vỉa hè xử lý vỉa hè
