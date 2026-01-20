HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Phát hiện nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Vân Du - Phúc Nguyên

(NLĐO) – Hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng được hộ kinh doanh trưng bày công khai

Ngày 20-1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng làm nhiệm vụ vừa phát hiện hàng trăm sản phẩm quần áo giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Phát hiện lượng lớn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng khi kiểm tra. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, trước đó, Đội QLTT số 9 phát hiện 7 hộ kinh doanh quần áo may sẵn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang bày bán 257 sản phẩm quần áo các loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Những sản phẩm trên được trưng bày công khai tại các quầy, kệ hàng… để người tiêu dùng lựa chọn. Tại thời điểm kiểm tra, các hộ kinh doanh không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa nêu trên cũng như không có tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với các nhãn hiệu đang được pháp luật bảo hộ.

Toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm đã được thu giữ để xử lý theo quy định. Trên cơ sở xác nhận của đại diện hợp pháp được chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền tại Việt Nam, 257 sản phẩm quần áo bị kiểm tra đều là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu. Các hộ kinh doanh vi phạm đã bị xử phạt hơn 50 triệu đồng, còn tang vật vi phạm bị buộc tiêu hủy.

Trước đó, vào chiều 13-1, Đội QLTT số 6 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do bà V.N.T. làm chủ ở xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hơn 4 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có chỉ đạo "nóng" liên quan thực phẩm dịp Tết

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có chỉ đạo "nóng" liên quan thực phẩm dịp Tết

(NLĐO) – Cà Mau sẽ xử lý nghiêm các hành vi sử dụng động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y trong giết mổ

Cà Mau sẽ chi số tiền lớn lên đến gần chục tỉ đồng để tìm người bảo tồn gen cua biển

(NLĐO) – Cà Mau đang tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen loài cua biển được đánh giá là ngon nhất cả nước

Cà Mau sẽ có nhà máy điện rác hơn 1.780 tỉ đồng

(NLĐO) – Nhà máy điện rác Năm Căn ở tỉnh Cà Mau có công suất xử lý rác thải 600 tấn/ngày, phát điện 6 MW với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.780 tỉ đồng

Cà Mau quản lý thị trường giả mạo thương hiệu mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
