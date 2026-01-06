Ngày 6-1, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Hội An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đang trưng bày, kinh doanh gần 200 chiếc túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Gucci... Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định hơn 190 triệu đồng.



Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra đột xuất cửa hàng bán túi xách ở phường Hội An, TP Đà Nẵng

Đội QLTT số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt. Tổng số tiền xử phạt hành chính đối với các cơ sở vi phạm là hơn 151 triệu đồng; toàn bộ hàng hóa giả mạo bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Đội QLTT số 2 cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả.

Trọng tâm là các trường hợp lợi dụng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết để đầu cơ, nâng giá bất hợp lý, gây mất ổn định thị trường, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán 2026.