Thời sự

Xử lý nghiêm các trường hợp quấy nhiễu cá voi ở Cù Lao Mái Nhà

Cao Nguyên

(NLĐO) - Chính quyền địa phương yêu cầu tăng cường bảo vệ loài thú biển quý hiếm này và xử lý nghiêm các hành vi bám đuổi, tiếp cận trái quy định.

Ngày 20-5, UBND xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, đã có văn bản về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài thú biển.

Xử lý nghiêm hành vi ảnh hưởng đến cá voi di cư ở Cù Lao Mái Nhà - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền bám sát cá voi trên khu vực Cù Lao Mái Nhà

Theo UBND xã Ô Loan, thời gian gần đây, tại vùng biển ven bờ khu vực Cù Lao Mái Nhà xuất hiện cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên hiếm gặp tại khu vực biển này, báo hiệu môi trường sinh thái biển nơi đây đang có sự phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tàu cá, canô, phương tiện thủy cùng du khách, nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh.

Một số phương tiện có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi, gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.

Việc sử dụng phương tiện tiếp cận ở khoảng cách gần có thể gây tiếng ồn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt của cá voi; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương cho cá voi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, địa phương yêu cầu các cơ quan chức năng, lực lượng công an, quân sự, biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực ven biển Cù Lao Mái Nhà; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Người dân, ngư dân và chủ phương tiện được khuyến cáo không bám đuổi, bao vây hoặc tiếp cận quá gần cá voi; chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ và tuyệt đối không chặn hướng di chuyển của cá voi.

UBND xã Ô Loan cũng nhấn mạnh các trường hợp cố tình vi phạm, gây ảnh hưởng đến cá voi và môi trường sống tự nhiên của loài động vật biển quý hiếm này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CLIP: Cá voi thường xuyên xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà. Nguồn: Mỹ Hà

Cá voi vào gần bờ săn mồi trên biển Quy Nhơn

Cá voi vào gần bờ săn mồi trên biển Quy Nhơn

(NLĐO) - Một con cá voi liên tục ngoi lên đớp mồi gần bờ biển Quy Nhơn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động.

tỉnh Đắk Lắk cá voi xử lý nghiêm Cù Lao Mái Nhà
