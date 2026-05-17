Thời sự

Cá voi vào gần bờ săn mồi trên biển Quy Nhơn

Đức Anh

(NLĐO) - Một con cá voi liên tục ngoi lên đớp mồi gần bờ biển Quy Nhơn, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động.

Sáng 17-5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con cá voi săn mồi tại khu vực biển mũi Bãi Bấc, thuộc Mũi Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Video ghi lại khoảnh khắc cá voi xuất hiện trên vùng biển Gia Lai. Clip: Hoàng Lợi

Người ghi lại đoạn clip là anh Nguyễn Lê Hoàng Lợi (ngụ tổ dân phố Lý Lương, phường Quy Nhơn Đông). 

Theo anh Lợi, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc cùng bạn bè đi đánh bắt hải sản, nhóm của anh bất ngờ phát hiện cá voi xuất hiện cách bờ không xa.

Trong clip, cá voi nhiều lần ngoi lên mặt nước rồi lặn xuống, di chuyển linh hoạt giữa làn nước biển trong xanh. Có lúc cá voi há rộng miệng đớp mồi. Trên không, nhiều chim biển bay lượn, liên tục lao xuống mặt nước săn cá, tạo nên khung cảnh sinh động.

"Cá voi bơi khá lâu nên tôi kịp quay lại. Ai cũng bất ngờ vì nó xuất hiện rất gần bờ" - anh Lợi nói.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng việc cá voi thường xuyên xuất hiện gần bờ cho thấy môi trường biển khu vực còn trong lành, nguồn thức ăn dồi dào.

Cá voi bất ngờ săn mồi giữa biển Gia Lai, chim trời lao xuống “tiếp sức” - Ảnh 2.

Khoảnh khắc cá voi săn mồi trên vùng biển Gia Lai. Ảnh: Cắt từ clip

Những năm gần đây, vùng biển Quy Nhơn Đông liên tục ghi nhận cá voi xuất hiện săn mồi gần bờ, tạo sự thích thú cho người dân và du khách.

CLIP: Phát hiện hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển gần bờ

CLIP: Phát hiện hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển gần bờ

(NLĐO) - Hai con cá voi lớn bất ngờ xuất hiện săn mồi trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà, tạo nên cảnh tượng hiếm gặp, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Bí ẩn sinh vật giống cá voi có mỏ chết ngoài khơi Gia Lai

(NLĐO) – Sau nhiều giờ nỗ lực đưa trở lại biển, sinh vật biển lớn nghi là cá voi có mỏ mắc cạn ở vùng biển Gia Lai đã chết, trôi cách bờ vài trăm mét.

CLIP: Cá voi há miệng đớp mồi trên biển Mũi Né

(NLĐO) - Cá voi liên tiếp xuất hiện săn mồi gần bờ Mũi Né, tạo cảnh tượng hiếm gặp và mang tín hiệu tích cực về môi trường biển Lâm Đồng

