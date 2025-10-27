Xử lý nghiêm đối với các ca khúc “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Xử lý nghiêm đối với các ca khúc “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm

Yến Anh

(NLĐO)- Các cơ quan chức năng của Bộ VH-TT-DL kiên quyết xử lý nghiêm để chấn chỉnh hiện tượng nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.

Ngày 27-10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng gần đây xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.

Xử lý nghiêm đối với ca khúc “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm - Ảnh 1.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết cơ quan quản lý đã thể hiện rõ tinh thần và quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động biểu diễn thời gian qua.

Trước sự việc có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục đã được cấp phép, có nội dung, câu từ phản cảm, không phù hợp, Cục đã gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin liên quan đến các nội dung báo chí phản ánh và nhận được phản hồi nhanh chóng, kèm theo biên bản làm việc với đơn vị tổ chức.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho hay đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube, TikTok.

Xử lý nghiêm đối với ca khúc “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết việc giải trình của một số đơn vị vừa qua có dấu hiệu chống chế. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo ông Lê Quang Tự Do, quan điểm của Bộ VH-TT-DL là phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng để ngăn chặn tác động xấu đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ VH-TT-DL cũng quán triệt quan điểm người nghệ sĩ nói riêng và người có sức ảnh hưởng (KOL) nói chung phải có sự gương mẫu, làm gương vì nhóm đối tượng này có tác động lớn đến cộng đồng.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã và đang triển khai các biện pháp xử lý mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Bộ Công an để xử lý, kể cả các trường hợp phải xử lý hình sự.

Qua kiểm tra, thẩm định, nghe lại nội dung một số bài hát lan truyền trên mạng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy có bài hát có dấu hiệu vi phạm với ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Xử lý nghiêm đối với ca khúc “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm - Ảnh 3.

Ca khúc được ca sĩ ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) biểu diễn ngày 16-10 tại Hà Nội bị cho là phản cảm, dung tục

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng việc giải trình của một số đơn vị vừa qua có dấu hiệu chống chế và khẳng định trường hợp này cần được xử lý nghiêm minh.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh nghệ thuật biểu diễn có đặc thù riêng, diễn ra trực tiếp, có tác động sâu rộng đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đôi khi tác động đến cả ý chí, suy nghĩ, nhận thức của người xem.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được sơ kết và xin ý kiến chỉnh sửa, bổ sung; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được tham mưu chỉnh sửa và có những quy định đảm bảo đủ sức răn đe.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc cho biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý nhà nước để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.

Tin liên quan

Nói không với nhạc "rác"

Âm nhạc được dùng để lan tỏa cảm xúc và giá trị tích cực. Những ca khúc với ca từ phản cảm, thô tục… thì không thể gọi là âm nhạc

phản cảm Bộ VH-TT-DL
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo