Xử lý nghiêm đối với các ca khúc “lệch chuẩn”, ca từ dung tục, phản cảm

Ngày 27-10, Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL), đã có buổi làm việc về phương án chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng gần đây xuất hiện nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc cho biết cơ quan quản lý đã thể hiện rõ tinh thần và quan điểm trong việc xử lý các biểu hiện lệch chuẩn trong hoạt động biểu diễn thời gian qua.

Trước sự việc có nghệ sĩ biểu diễn ca khúc ngoài danh mục đã được cấp phép, có nội dung, câu từ phản cảm, không phù hợp, Cục đã gửi văn bản yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cung cấp thông tin liên quan đến các nội dung báo chí phản ánh và nhận được phản hồi nhanh chóng, kèm theo biên bản làm việc với đơn vị tổ chức.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho hay đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin khi phát hiện các nội dung vi phạm trên không gian mạng, đặc biệt là trên các mạng xã hội xuyên biên giới như YouTube, TikTok.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết việc giải trình của một số đơn vị vừa qua có dấu hiệu chống chế. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo ông Lê Quang Tự Do, quan điểm của Bộ VH-TT-DL là phải chấn chỉnh nghiêm khắc, lập lại trật tự trên không gian mạng để ngăn chặn tác động xấu đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bộ VH-TT-DL cũng quán triệt quan điểm người nghệ sĩ nói riêng và người có sức ảnh hưởng (KOL) nói chung phải có sự gương mẫu, làm gương vì nhóm đối tượng này có tác động lớn đến cộng đồng.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã và đang triển khai các biện pháp xử lý mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Bộ Công an để xử lý, kể cả các trường hợp phải xử lý hình sự.

Qua kiểm tra, thẩm định, nghe lại nội dung một số bài hát lan truyền trên mạng, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy có bài hát có dấu hiệu vi phạm với ca từ phản cảm, ngôn ngữ không phù hợp.

Ca khúc được ca sĩ ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) biểu diễn ngày 16-10 tại Hà Nội bị cho là phản cảm, dung tục

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng việc giải trình của một số đơn vị vừa qua có dấu hiệu chống chế và khẳng định trường hợp này cần được xử lý nghiêm minh.

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh nghệ thuật biểu diễn có đặc thù riêng, diễn ra trực tiếp, có tác động sâu rộng đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, đôi khi tác động đến cả ý chí, suy nghĩ, nhận thức của người xem.

Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiên quyết yêu cầu các đơn vị phải xử lý thật nghiêm khắc đối với những ca từ phản cảm, cách ăn mặc không phù hợp, không đảm bảo yếu tố thuần phong mỹ tục, tính giáo dục.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý, cụ thể Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn đang được sơ kết và xin ý kiến chỉnh sửa, bổ sung; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đang được tham mưu chỉnh sửa và có những quy định đảm bảo đủ sức răn đe.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Bắc cho biết Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để vừa tạo hành lang pháp lý khích lệ sự sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, vừa đảm bảo việc quản lý nhà nước để nghệ thuật phát triển theo đúng định hướng và tuân thủ các quy định.