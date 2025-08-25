Xử lý nghiêm hành vi trục lợi chính sách khi thực hiện Nghị định 178

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Xử lý nghiêm hành vi trục lợi chính sách khi thực hiện Nghị định 178

Minh Chiến

(NLĐO)- Ban Chỉ đạo của Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cơ quan nâng cao trách nhiệm, xác định đúng đối tượng nghỉ việc để giải quyết theo Nghị định 178.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, vừa ký ban hành Công văn số 18 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 178.

Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi chính sách khi thực hiện Nghị định 178 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản gửi các bộ ngành, địa phương.

Công văn nêu rõ ngày 1-8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có Kết luận số 183 yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý kiến phản ánh, theo dõi tình hình thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) có tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh công việc và lợi dụng chính sách trong quá trình đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chính sách, chế độ.

Để phát huy hiệu quả tính nhân văn của chính sách và bảo đảm việc giải quyết chính sách, chế độ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đề nghị người đứng đầu các bộ, ban, ngành và các địa phương thực hiện 3 nội dung trọng tâm.

Trước hết, tăng cường phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị.

Thứ hai, chỉ đạo người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng nghỉ việc giải quyết kịp thời theo Nghị định số 178 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67) gắn với thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc trong thực hiện nhiệm vụ, lợi dụng chính sách khi đề xuất, xem xét, giải quyết chính sách, chế độ theo thẩm quyền.

100.000 người được giải quyết chế độ theo Nghị định 178

Cuối cùng, xử lý nghiêm các trường hợp, các hành vi trục lợi, vi phạm trong xem xét, giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 19-8, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 94.402 người, trong đó có 81.995 người đã trình cấp có thẩm quyền duyệt kinh phí và đã được phê duyệt (hơn 50.000 người đã nhận tiền).

Dự kiến đến hết tháng 8, số lượng nghỉ theo Nghị định 178 sẽ tăng thêm khoảng 6.000 - 7.000 người. Như vậy, số người nghỉ giải quyết theo chế độ Nghị định 178 dự ước khoảng 100.000 người.

Tin liên quan

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày nào?

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chế độ theo Nghị định 178 muộn nhất là ngày nào?

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đã thông tin về thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách theo Nghị định 178.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về thời hạn giải quyết chế độ theo Nghị định 178

(NLĐO)- Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178.

TP Huế đã ban hành 765 quyết định giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178

(NLĐO) - Đã có 765 trường hợp được TP Huế giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178, trong đó có 223 người đã được chi trả với số tiền trên 272 tỉ đồng.

Bộ Nội vụ chính quyền địa phương đơn vị hành chính Nghị định 178 bộ trưởng phạm thị thanh trà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo