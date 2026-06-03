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Xử lý người đàn ông bắt cá "kiểu tận diệt" ở khu vực Tắc Bến Rô, TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Thấy một vỏ lãi có dấu hiệu bất thường, cảnh sát đường thuỷ lập tức kiểm tra và phát hiện vi phạm.

Ngày 3-6, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã xử lý ông N.T.L, 40 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước do sử dụng công cụ kích điện tự chế để khai thác thủy sản trái phép

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Người đàn ông bắt cá bằng kích điện tại khu vực Tắc Bến Rô, xã Nhà Bè.

Trước đó, khoảng 22 giờ 50 ngày 19-5, tổ tuần tra Trạm Cảnh sát đường Thủy (thuộc Phòng CSGT) phát hiện ông L. điều khiển vỏ lãi ở khu vực Tắc Bến Rô, xã Nhà Bè có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên phương tiện có các dụng cụ dùng để kích điện khai thác thủy sản. Trên vỏ lãi cũng có khoảng 20 ký cá các loại.

Làm việc với cảnh sát, ông L. khai nhận vào khoảng 21 giờ cùng ngày đã điều khiển vỏ lãi di chuyển đến khu vực Tắc Bến Rô để chích cá.

Đối với số cá khoảng 20 ký thu giữ trên phương tiện, lực lượng chức năng tiến hành thả về môi trường tự nhiên tại khu vực ngã ba sông Cần Giuộc và rạch Ông Lớn.

Phòng CSGT cho biết việc sử dụng xung điện, kích điện để khai thác thủy sản là hành vi vi phạm pháp luật, gây hủy hoại nguồn lợi thủy sản, làm mất cân bằng môi trường sinh thái và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người vi phạm...

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kích điện bắt cá
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