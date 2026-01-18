Xử lý nhiều hàng quán, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Lê Văn Việt, TPHCM

CLIP: Nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bị xử lý.

Sáng 18-1, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Lê Văn Việt.

Lực lượng chức năng lập biên bản chị N.T.N.M.

Lúc 9 giờ, lực lượng chức năng phát hiện chị N.T.N.M (20 tuổi, ngụ TPHCM) để xe đẩy cà phê mang đi trên vỉa hè đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú nên lập biên bản xử lý lỗi "buôn bán hàng rong nơi có quy định cấm bán hàng". Với lỗi này, chị M. sẽ bị phạt tiền 200.000-250.000 đồng.

Lúc 9 giờ 10, tổ công tác phát hiện anh T.T.Q (37 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đỗ xe máy ở vỉa hè đường Lê Văn Việt nên lập biên bản xử phạt lỗi "đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép". Với lỗi này, anh Q. sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng.

Phân trần với cảnh sát, anh Q. cho biết đây là lần đầu tiên biết để xe vỉa hè cũng bị phạt. Tuy nhiên, sau khi nghe CSGT giải thích, anh Q. chấp nhận ký vào biên bản.

Tương tự, CSGT cũng lập biên bản anh N.T.N (24 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) do để xe trên vỉa hè trái phép. Anh N. sẽ bị cùng mức phạt với anh Q.

Anh N.T.N xử lý xe máy lấn chiếm vỉa hè.

Đến 9 giờ 20, cảnh sát tiếp tục lập biên bản anh N.D.K (32 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) do đỗ xe máy không biển số kéo theo vật khác ở lòng đường gây cản trở giao thông trên đường Lê Văn Việt, đoạn đối diện đền Bến Nọc.

Ngoài ra, anh K. không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Tổng mức phạt là 11 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng xử phạt nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở phường Tăng Nhơn Phú.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.