Xử lý nhóm người xô xát, rượt đuổi nhau ở TPHCM

Ngày 31-3, Công an phường Hòa Hưng, TPHCM đang xác minh, xử lý nhóm người xô xát, gây mất trật tự công cộng.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip cho thấy một nhóm khoảng 5-6 người bất ngờ lao vào đánh nhau ngay trên vỉa hè đường Cách mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Trong đó, có một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ.

Họ liên tục xô đẩy, rượt đuổi nhau, gây náo loạn khiến giao thông bị ùn tắc tạm thời. Clip được người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Hòa Hưng đã mời một số người liên quan lên trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.

