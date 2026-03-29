Hai người xô xát trong lúc đổ xăng ở TPHCM đã đến công an làm việc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai người xô xát trong lúc đổ xăng ở TPHCM đã đến công an làm việc

Anh Vũ

(NLĐO) - Tại cây xăng, hai xe máy xảy ra va quẹt nhẹ với nhau, sau đó, xô xát xảy ra

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 29-3, Công an phường Phú Thuận, TPHCM cho biết đã mời ông L.Đ.C. (42 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và  ông N.T.C (55 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) đến trụ sở làm việc liên quan vụ xô xát tại cây xăng.

Hai người xô xát tại cây xăng TPHCM: Vụ việc được điều tra nghiêm túc - Ảnh 1.

Công an phường Phú Thuận làm việc với những người liên quan.

Trước đó, lúc 8 giờ 35 ngày 10-3, tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, trong lúc xếp hàng đổ xăng thì xe máy Honda AB do ông L.Đ.C điều khiển và xe máy Dream  do ông N.T.C cầm lái xảy ra va quẹt nhẹ với nhau.

Từ va chạm trên, 2 bên phát sinh mâu thuẫn. Ông L.Đ.C đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông N.T.C, ông L.Đ.C mở cốp xe với mục đích hù dọa nhưng không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời cả hai đến vtrụ sở làm việc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như ứng xử trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, hành động văn minh, tránh để những va chạm nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Điều chỉnh giao thông một tuyến đường ở TPHCM trong 10 ngày

Điều chỉnh giao thông một tuyến đường ở TPHCM trong 10 ngày

(NLĐO) - Đường Bến Nghé sẽ được điều chỉnh giao thông từ ngày 28-3 để duy tu, sửa chữa.

CLIP: Hai nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đánh nhau

(NLĐO) – Từ mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, hai nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đánh nhau gây náo loạn đường phố

Hai tài xế đánh nhau ở phường Chợ Lớn đã đến trụ sở công an

(NLĐO) - Hai tài xế ô tô dù không xảy ra va chạm giao thông nhưng xảy ra xích mích do không nhường đường.

cây xăng xô xát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo