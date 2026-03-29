Hai người xô xát trong lúc đổ xăng ở TPHCM đã đến công an làm việc

CLIP: Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 29-3, Công an phường Phú Thuận, TPHCM cho biết đã mời ông L.Đ.C. (42 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và ông N.T.C (55 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) đến trụ sở làm việc liên quan vụ xô xát tại cây xăng.

Công an phường Phú Thuận làm việc với những người liên quan.

Trước đó, lúc 8 giờ 35 ngày 10-3, tại cây xăng số 743 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, trong lúc xếp hàng đổ xăng thì xe máy Honda AB do ông L.Đ.C điều khiển và xe máy Dream do ông N.T.C cầm lái xảy ra va quẹt nhẹ với nhau.

Từ va chạm trên, 2 bên phát sinh mâu thuẫn. Ông L.Đ.C đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông N.T.C, ông L.Đ.C mở cốp xe với mục đích hù dọa nhưng không lấy bất kỳ vật dụng nào ra ngoài. Sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 vẫn tiếp tục đổ xăng rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Phú Thuận nhanh chóng xác minh, mời cả hai đến vtrụ sở làm việc. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Phú Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cũng như ứng xử trong cuộc sống cần giữ bình tĩnh, hành động văn minh, tránh để những va chạm nhỏ phát sinh thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.